Bodegas Bilbaínas gana el premio Best Of Internacional de las Grandes Capitales del Vino

El 4 de noviembre se abre la votación popular para elegir el Best Of People’s Choice Awards.

La Red Mundial de Grandes Capitales del Vino (GWC) ha anunciado la concesión del premio Best Of Wine Tourism Internacional 2025 a Bodegas Bilbaínas. El prestigioso galardón premia la excelencia de esta bodega en el sector del enoturismo.

La ceremonia de entrega tuvo lugar durante la gala de clausura de la Conferencia Anual de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, celebrada en la Gallerie Mercatale de Verona, Italia.

El galardón otorgado a Bodegas Bilbaínas fue recogido por Vanessa O’Bree, directora de Enoturismo del Grupo Raventós Codorníu, al que pertenece Bodegas Bilbaínas. Le entregaron el Best Of Juan M. Sáenz de Buruaga, presidente de GWC Bilbao-Rioja, y Jaime García-Calzada, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja.

Los ganadores del Best Of Wine Tourism Global Award (uno por capital mundial del vino) representan «lo mejor de los mejores», en cuanto compiten con las empresas excelentes de enoturismo de las doce regiones vinícolas más importantes de los cinco continentes.

Bodegas Bilbaínas, Best Of Wine Tourism Global Award 2025

El jurado Best Of Wine Tourism ha destacado «la amplia y completa propuesta enoturística de Bodegas Bilbaínas, sobre todo el impecable estado de conservación de su arquitectura histórica, sus magníficos jardines y sus múltiples espacios dedicados al enoturismo».

Bodegas Bilbaínas es pura historia de Rioja. Desde 1859, cuando los Hermanos Sauvignon llegaron al Barrio de la Estación de Haro, pasando por la fundación de Bodegas Bilbaínas en 1901, hasta la actualidad.

Los méritos son muchos: el registro de embotellado más antiguo de La Rioja, el mayor propietario de viñedo de Haro (225 hectáreas de viña) y pioneros en abrir al enoturismo en 2005, con múltiples espacios enoturísticos, que incluyen visitas a la bodega, organización de eventos, museo histórico, wine bar y tienda situada en el antiguo Despacho de Vinos de los Hermanos Sauvignon, diferentes salas de catas, varias salas de reuniones, un calado histórico de 3.400 m2 y 5.500 m2 de magníficos jardines.

People’s Choice Awards

El público general puede votar a su proyecto de enoturismo favorito de entre los galardonados este año con un Best Of regional.

La participación en los People’s Choice Awards se abre en la página web de Great Wine Capitals entre el 4 y el 18 de noviembre. El público puede votar en cada una de las categorías Best Of.

BEST OF INTERNACIONALES 2025

🌟 PREMIOS INTERNACIONALES BEST OF WINE TOURISM 2025 🌟

Adelaida, Australia Meridional – Dandelion Vineyards.

Bilbao-Rioja, España – Bodegas Bilbaínas.

Burdeos, Francia – Maison Rémy Martin.

Ciudad del Cabo – Cape Winelands, Sudáfrica – Delaire Graff Estate.

Hawke’s Bay, Nueva Zelanda – Craggy Range Winery.

Lausana, Suiza – Le Agriesperienze – Ticino.

Mainz-Rheinhessen, Alemania – Weingut Manz.

Mendoza, Argentina – Bodega Trapiche Estación 83.

Oporto, Portugal – Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo.

San Francisco – Napa Valley, Estados Unidos – Napa Valley Wine Train.

Valparaíso – Valle de Casablanca, Chile – Kingston Family Vineyards.

Verona, Italia – Ottella.

Los ganadores del premio internacional fueron elegidos entre los Best Of de cada Great Wine Capital, con 644 proyectos participantes.

Los premios Best Of Wine Tourism sirven como referencia de la industria y reconocen a las principales bodegas y negocios relacionados con el enoturismo.

Las hoy doce Capitales Mundiales del Vino, tras la incorporación reciente de Hawke’s Bay, son: Adelaida (Australia Meridional), Bilbao-Rioja (España), Burdeos (Francia), Ciudad del Cabo | Cape Winelands (Sudáfrica), Hawke’s Bay (Nueva Zelanda), Lausanne (Suiza), Mainz | Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco | Valle de Napa (EEUU), Valparaíso | Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia).