Finca La Emperatriz y Bodegas Bilbaínas, entre los premios del público de la red mundial de Grandes Capitales del Vino

La Red Mundial de Grandes Capitales del Vino (GWC) — Great Wine Capitals Global Network ha anunciado los ganadores del premio Best Of del público — Best Of People’s Choice Award. Cinco de los siete prestigiosos premios internacionales han sido alcanzados por los Best Of Wine Tourism Bilbao-Rioja 2025: Finca La Emperatriz (Enoturismo Sostenible), Bodegas Bilbaínas (Arquitectura, Parques y Jardines), Riojatrek (Servicios de Enoturismo), Palacio Arriluce Hotel (Alojamiento) y Boroa Jatetxea (Experiencias Gastronómicas).

Finca la Emperatriz ha sido el ganador absoluto por número de votos del público en toda la red internacional.

El concurso del público de este año contó con cerca de 5.000 votos en todo el mundo, de los que más del 25% fueron para los proyectos Best Of Bilbao-Rioja.

La red internacional ha subrayado «el notable logro de Bilbao-Rioja, que subraya su excelencia a la hora de ofrecer una amplia gama de experiencias enoturísticas únicas y de alta calidad».

Reconocimiento a la excelencia

El presidente de Great Wine Capitals Bilbao-Rioja, Juan M. Sáenz de Buruaga, ha expresado su gratitud por este logro: «Nos sentimos honrados por el abrumador apoyo y reconocimiento del público. Ganar en cinco categorías es un testimonio de la pasión, la dedicación y la innovación que caracterizan el enfoque de nuestra región hacia el enoturismo. Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso de acoger a los visitantes con experiencias inolvidables».

Sáenz de Buruaga ha subrayado: «Sus logros no sólo representan el éxito individual de cada entidad, sino también el desarrollo y evolución del enoturismo como una experiencia integral que va más allá de la cata de vinos, abarcando la sostenibilidad, la arquitectura, la cultura, la innovación y la excelencia gastronómica y de alojamiento. Es gracias a su esfuerzo y dedicación que estos premios adquieren significado y relevancia. Les animo a continuar este camino de excelencia y a seguir siendo embajadores de la cultura del vino».

Los mejores del enoturismo mundial

Desde 1999, los premios Best Of Wine Tourism Awards de Great Wine Capitals ponen de relieve la calidad de las empresas de enoturismo de Adelaida (Australia Meridional), Bilbao-Rioja (España), Burdeos (Francia), Ciudad del Cabo | Cape Winelands (Sudáfrica), Hawke’s Bay (Nueva Zelanda), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Porto (Portugal), San Francisco | Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso | Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia).

Los Premios Best Of distinguen las prácticas excelentes de servicios de enoturismo que prestan las bodegas de la Denominación de Origen Calificada Rioja y otras empresas del sector en Álava, Bizkaia y La Rioja, agrupadas en la región Bilbao-Rioja de la Great Wine Capitals Global Network.

Un jurado profesional formado por especialistas del sector y de los medios de comunicación selecciona cada año las mejores candidaturas y premia los proyectos sobresalientes que fomentan el turismo vitivinícola de forma original, efectiva e innovadora. Tras el anuncio profesional se produce la votación del público sobre los proyectos ganadores.

BEST OF PEOPLE’S CHOICE 2025

Enoturismo Sostenible. Finca La Emperatriz. Bilbao-Rioja, España.

Arquitectura y Paisaje. Bodegas Bilbaínas. Bilbao-Rioja, España.

Servicios de Enoturismo. Riojatrek. Bilbao-Rioja, España.

Alojamiento. Palacio Arriluce Hotel. Bilbao-Rioja, España.

Experiencias Gastronómicas. Boroa Jatetxea. Bilbao-Rioja, España.

Experiencias Innovadoras de Enoturismo. Pipa Douro. Oporto, Portugal

Arte y Cultura. Maison Rémy Martin. Burdeos, Francia.