Santo Domingo de la Calzada organiza el I Concurso de Pinchos

Perdro Abeytua, concejal de Hostelería, señala que la iniciativa se encuentra «dentro de la campaña de dinamización de la hostelería calceatense emprendida».

«Una actuación que pretende fomentar la participación de los hosteleros para conseguir una amplia e interesante oferta gastronómica que atraiga durante su celebración a vecinos de nuestra ciudad y de los alrededores, que se implemente en el calendario y se convierta en una cita marcada en rojo en el calendario. Con ello queremos conseguir que mediante la innovación y el trabajo de los hosteleros se produzcan pinchos novedosos y de excelencia que, una vez celebrado el concurso, si la aceptación de los clientes es buena, puedan ser degustados durante el resto del año, de tal forma que creemos pinchos nuevos anualmente.

El fallo del concurso se conocerá cuando se recuenten los votos emitidos que se computan de esta manera: 60% de los votos del jurado y el 40% restante los votos emitidos a través de las redes sociales.”

BASES CONCURSO DE PINCHOS I EDICIÓN SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 2024

1. Objeto

El concurso de Pinchos I Edición, promovido por la Concejalía de Hostelería y Comercio del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, tiene como objeto la promoción de la Hostelería local y su gastronomía.

2. Participantes e Inscripción

2.1. Podrán participar en el concurso de Pinchos I Edición, todos los locales hosteleros Calceatenses inscritos entre el lunes 2 de diciembre de 2024 al martes 10 de diciembre de 2024, a las 13:00 horas.

2.2. Será perceptivo para los inscritos establecer un precio máximo de venta de los pinchos a degustar de 2€

2.3. El registro para participar podrá efectuarse www.santodomingodelacalzada.org/concurso-pinchos

3. Premios

El presupuesto para los premios es de 1.800 € a repartir de la siguiente manera:

Primer premio 900€ + Placa Conmemorativa

Segundo Premio 600 € + Placa Conmemorativa

Tercer Premio 300 € + Placa Conmemorativa

4. Programación del concurso

4.1.- Inscripción atendiendo al art. 2.

4.2.- Desarrollo: concurso de del 13 al 15 de diciembre, para el jurado popular; siendo las fechas de cata por parte del jurado el sábado 14 de diciembre de 2024 en horario matutino

4.3.- Resolución: relativo al art.7.

5. Jurado

Se Establece un jurado itinerante formado por:

5.1. Patricia García Prieto; Profesora de la especialidad de Hostelería y Turismo en la Escuela de Hostelería y Turismo Camino de Santiago.

5.2. Allende Villaverde; Agente de Empleo y Desarrollo Local de Santo Domingo de la Calzada.

5.3. Francisco Ferreras; Profesor de inglés de la Escuela de Hostelería y Turismo Camino de Santiago.

5.4. Paco Álvarez Crespo; Propietario de Papín – Gastronomía Dulce y Exalumno de la Escuela de Hostelería y Turismo Camino de Santiago.

6. Votación y Criterios de Valoración

6.1. Votación Popular: La votación será online y abierta al público en general, sólo se permite un voto por persona, y se publicaran los resultados en la web oficial con respecto a este premio.

6.1.1. Se podrá votar del 13 al 15 de diciembre en el enlace www.santodomingodelacalzada.org/concurso-pinchos

6.1.2. Cada votante podrá emitir un solo voto

6.1.3. A efectos de la puntación total tendrá una baremación del 40%

6.2. Votación del Jurado: será itinerante, recorriendo los 4 miembros los locales inscritos, identificándose de manera adecuada y elaborando sus juicios en base a los criterios:

6.2.1. Valores gastronómicos (gusto, matices, retrogusto, sabor…)

6.2.2. Viabilidad del pincho en el contexto hostelero (facilidad de servicio, de ingesta…)

6.2.3. Presentación y técnica

6.2.4. Tradicionalidad y uso de productos locales

6.3. Para la obtención de la nota global, ponderará un 60% la calificación emitida por el jurado y 40% la puntuación recogida de los votos populares.

6.4. El pincho ganador será el que haya obtenido más puntuación en la suma de las características a valorar. Se establecerá un segundo y un tercer premio en función de la puntuación. Un establecimiento no podrá obtener más de un premio. En caso de empate, desempata el que tenga más puntuación en creatividad.

7. Publicación de Resultados

Los resultados se anunciarán en las redes sociales del Ayuntamiento de Santo Domingo de la calzada:

• Instagram: https://www.instagram.com/ayto_sdc/

• Facebook: https://www.facebook.com/santodomingocalzada

• Así como en la pagina web del Ayuntamiento www.santodomingodelacalzada.org/concurso-pinchos

8. Proclamación de Ganadores y entrega de premios

8.1. El día 20 de diciembre de 2024 se procederá a la emisión del fallo final del jurado y votación popular en todos los medios citados en el art.7 con respecto a la categorización del art.4.

8.2. La entrega de los premios tendrá lugar en el local que haya obtenido el primer premio del concurso en una fecha posterior a la proclamación del ganador, con fecha pendiente de determinar en cuadre de las partes

9. Condiciones Generales

9.1. La participación en el concurso implica la aceptación de todas las bases.

9.2. Los participantes autorizan el uso de imágenes de sus pinchos y barras por parte de la organización para fines promocionales del concurso.

9.3. Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el equipo organizador de Desafío Bandas SL o la concejalía de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.

9.4. La entidad organizadora del concurso velará por el estricto cumplimiento de estas bases.

9.5. Los premios contenidos en la presente promoción serán personales e intransferibles, en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración, compensación o cesión a petición del ganador.

9.6. Los locales hosteleros ganadores tendrán derecho al premio ofrecido según las presentes Bases, no siendo posible obtener contraprestación económica o cambio alguno por su renuncia.

9.7. El Excmo. Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada se reserva el derecho de alterar o modificar, si fuera preciso, el desarrollo, lugar, fecha y hora del mismo.

9.8. La receta emitida por los participantes deberá ser de su autoría, no responsabilizándose el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada de cualquier reclamación que pudieran presentar terceros respecto de la vulneración de derechos de propiedad intelectual/industrial, o de cualquier otra naturaleza.

9.9. Protección de datos. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos personales de las inscripciones al concurso serán incorporados al fichero de Festejos titularidad del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, con la única finalidad de gestionar las actividades, concursos y propuestas ofertadas por el Ayuntamiento.