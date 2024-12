Izquierda Unida presenta enmiendas al Presupuesto de La Rioja 2025 por una cuantía superior a 8 millones de euros para la comarca de Santo Domingo

IU Santo Domingo a través de sus parlamentarios Henar Moreno y Carlos Ollero ha presentado 7 enmiendas al Presupuesto de La Rioja 2024 que suman más de 8 millones de euros para la comarca de Santo Domingo de la Calzada.

«Las enmiendas plasman proyectos fundamentales para la ciudad y la comarca, que ni el PP de La Rioja, ni la coalición Riaño-Reina son capaces de poner en marcha, ya sea porque no tienen ningún interés o por incapacidad manifiesta para gestionar cualquier proyecto de mediana entidad, que no sea “charanga y pandereta”.

La ampliación de la Escuela de Hostelería es un proyecto clave para la formación profesional pública y de calidad, que permite la rehabilitación de espacios del Casco Antiguo para frenar su deterioro. Además, queremos recordar al gobierno Riaño-Reina su compromiso de destinar 300.000,00€ anualmente a la rehabilitación de las murallas. Introducimos 2 enmiendas con las que tienen una magnífica ocasión para reafirmarlo y demostrar su autenticidad. El problema no es solamente el deterioro del recinto amurallado, es imprescindible abordar la rehabilitación integral del Casco Antiguo.

Con las enmiendas para la ampliación de la Escuela Infantil y la construcción de un pabellón cubierto dedicado a Alberto Etchegoyen exigimos que se cumplan los anuncios y promesas. Ya es hora de que la coalición Riaño-Reina se ponga a trabajar e inicien los trámites urbanísticos necesarios para organizar los terrenos de la Escuela Infantil, ampliar el patio del Colegio Hermosilla y las Pistas de Atletismo.

Promover la ampliación del Polígono Industrial San Lázaro de forma decidida es un proyecto estratégico para el futuro de Santo Domingo y su comarca. Las intenciones no sirven de nada si no vienen acompañadas de hechos. En 2024 no se ha hecho absolutamente nada y para 2025 lo máximo que plantean es licitar una modificación del proyecto de urbanización.

Por último, hemos planteado la necesidad de destinar recursos que permitan hacer un uso eficiente del agua, reduciendo pérdidas y optimizando consumos. Para ello es necesario renovar la Red de Abastecimiento de agua potable.

Nº1 Ampliación CIPFP Camino de Santiago 1.250.000,00€

Nº2 Construcción del Pabellón Alberto Etchegoyen en el patio del CEIP B.J. Hermosilla 500.000,00€

Nº3 Ampliación del Polígono San Lázaro 2.000.000,00€

Nº4 Rehabilitación Casco Antiguo 1.142.431,00€

Nº5 Restauración Recinto Amurallado 857.568,00€

Nº6 Ampliación Escuela Infantil 850.000,00€

Nº7 Renovación Red de Abastecimiento Agua Potable 1.500.000,00€».