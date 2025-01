‘Digitalízate con La Rioja’ ya ha formado en el uso seguro de las tecnologías a 1.927 riojanos y refuerza su oferta con contenidos sobre IA, streaming y ciberseguridad

En su primer año, el proyecto se ha desplegado por 55 municipios, con especial atención al medio rural y a los mayores, para contribuir a que la digitalización sea una herramienta, y no una barrera, en el pleno ejercicio de la ciudadanía. Valdemadera recibe el premio al ‘Pueblo más digital’, ya que fue el municipio en el que más vecinos, sobre el porcentaje total de su censo, adquirieron competencias digitales en 2024 a través del programa.

El proyecto ‘Digitalízate con La Rioja’ ya ha formado en el uso seguro, responsable y ético de las tecnologías de la sociedad de la información a 1.927 riojanos, con especial atención a las personas mayores y al mundo rural. Su objetivo es contribuir a la formación de los riojanos para que la digitalización sea una herramienta, y no una barrera, en el pleno ejercicio de la ciudadanía. En su primer año, el proyecto se ha desplegado por 55 municipios, destacando Valdemadera, que ha sido reconocido como el ‘Pueblo más digital’, dado que fue la localidad en la que más vecinos adquirieron competencias digitales en 2024 sobre el porcentaje total de su censo. Las acciones formativas de ‘Digitalízate con La Rioja’ continuarán a lo largo de 2025 e incorporan novedades, entre ellas, el refuerzo de su oferta con contenidos sobre Inteligencia Artificial, streaming y ciberseguridad.

Así han informado de ello el titular de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, y el presidente de la Federación Riojana de Municipios (FRM), Jorge Loyo, en un encuentro que han mantenido en la sede de la FRM con representantes de diversos ayuntamientos, en el que el consejero ha recordado que el empeño de este proyecto, dirigido a asociaciones, entidades, colectivos y riojanos a título individual, es “conseguir alrededor de 7.000 formaciones y que más de 4.720 riojanos puedan capacitarse en el uso seguro de las tecnologías de la sociedad de la información”. El plazo inicial de ejecución se extendía hasta diciembre de 2025, si bien la UE lo ha ampliado hasta junio de 2026.

De los 1.927 ciudadanos formados el año pasado, 1.211 son mujeres (62,8%). Por edades, 1.251 tienen más de 55 años (64,9%). En cuanto a su distribución territorial, 777 han obtenido su certificación en La Rioja Baja, 621 en La Rioja Media y 529 en La Rioja Alta. Por áreas comarcales, las localidades con mayor número de certificados han sido Logroño (437), Calahorra (237) y Haro (112). Las fuentes de información sobre los cursos más utilizadas por los alumnos han sido las asociaciones (36,8%) y los ayuntamientos (36,3%), y las formaciones más demandas, la iniciación a internet smartphone y tablet (103 cursos finalizados), la relación con la Administración electrónica (24) y la iniciación a la informática (23).

“Una verdadera igualdad de oportunidades”

Alfonso Domínguez ha recordado que “el Gobierno de La Rioja, como Administración pública, debe impulsar la transformación digital de la comunidad y acompañar a todos los ciudadanos para que tengan igualdad de competencias, incluyendo las digitales, en aspectos tan básicos como la búsqueda de empleo en internet, nociones básicas sobre seguridad en el mundo digital, el acceso al ocio, así como la relación con la Administración electrónica”. “En ese contexto –ha incidido– es en el que se desarrolla ‘Digitalízate con La Rioja’, que resulta un programa vital para que miles de riojanos disfruten de una verdadera igualdad de oportunidades y de acceso a todo lo que nos aporta el mundo digital”.

El consejero ha anunciado que el proyecto, que moviliza 991.178,76 euros (IVA incluido) de los fondos europeos Next Generation EU, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, introduce en 2025 como novedad “un nuevo itinerario denominado ‘Tecnologías emergentes’, que abordará la inteligencia artificial, sus tipos, ventajas y desafíos, el fenómeno del streaming y sus plataformas, además de otras tecnologías como la realidad virtual y las gafas inteligentes”. Asimismo, “brindará herramientas esenciales para protegernos con ciberseguridad”. Las personas podrán realizar un máximo de dos cursos, siempre que sean diferentes. En todo caso, los ciudadanos que no aún no hayan participado en el programa formativo tendrán prioridad en las plazas disponibles.

En este sentido, Alfonso Domínguez ha animado a los ciudadanos a participar en estos cursos presenciales, que tienen una duración de 11, 13 y 15 horas, e imparte en instalaciones cedidas por ayuntamientos y asociaciones un equipo itinerante de seis formadores, liderado por María Afonso. Los interesados pueden informarse en ayuntamientos, asociaciones, la web digitalizateconlarioja.com y el teléfono gratuito 900842246.

Por su parte, el presidente de la Federación Riojana de Municipios (FRM), Jorge Loyo, ha destacado que “la digitalización es uno de los servicios y herramientas que más contribuyen a la igualdad de oportunidades entre los vecinos de los municipios, tanto a nivel privado como profesional. Es incluso más útil cuando el municipio está más aislado o más alejado de un núcleo mayor de población por los retornos que puede suponer de acceso a ciertos servicios, a su contratación; a pedir cita para el médico, con la administración; la compra de productos o el trabajo en remoto”.

Jorge Loyo ha añadido que “estamos convencidos de sus beneficios; por eso apoyamos y seguiremos haciéndolo el proyecto ‘Digitalízate con La Rioja’, y nos alegramos enormemente de que Valdemadera haya sido premiado como el ‘Pueblo más digital’ en la edición de 2024”, reconocimiento que ha recibido en el encuentro en la FRM, el concejal José Javier Muñoz, gestor del programa en este municipio. En esta localidad han sido formadas 12 personas, cifra que coincide con el 100% de su censo actual.