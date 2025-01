Luis de la Fuente rechaza una oferta desorbitada de Oriente Medio para seguir siendo el seleccionador español

El técnico riojano recibió dos ofertas muy importantes a nivel económico que posteriormente ha rechazado.

La RFEF ha hecho oficial la renovación de Luis de la Fuente hasta 2028, coincidiendo con la Eurocopa que se disputará en el Reino Unido y en la República de Irlanda. Según ha podido saber la SER, su sueldo ascenderá hasta los dos millones de euros, mejorando así la cuantía recibida por el técnico riojano hasta la fecha.

En ‘La Barra Libre’ de SER Deportivos desgranan todas las claves de esta extensión de contrato y Antón Meana, desde la sede de la sede de la RFEF, explica que la Federación pagará a Luis de la Fuente «más de lo que quería pagarle»: «Ahora va a ganar aproximadamente dos millones de euros hasta 2028, pero él y su entorno tenían unas aspiraciones que no se han cumplido». Antonio Romero pone también valor la petición de De la Fuente a la RFEF para mejorar su contrato al frente de la Selección: «Él le ha pedido a la Federación -y se ha cumplido- que se mejore de manera ostensible el dinero que ganan también sus colaboradores».

Una oferta que «no le llenaba»

El narrador de los partidos de la Selección va más allá en SER Deportivos y explica a Pacojó que De la Fuente ha tenido, al menos, una oferta muy importante en lo económico, «pero era una selección que no le llenaba porque, para mí, no era del primer escalón». «Él quería seguir en la Selección. En dinero, Luis de la Fuente ha tenido al menos dos ofertas importantísimas a nivel económico. Su prioridad siempre ha sido continuar en la RFEF, pero mejorando su contrato», añade en sintonía de la SER.

Por último, Antón Meana da más detalles de la negociación y explica algo realmente que ocurrió en el mes de agosto, una información que explica la RFEF a la SER y que no desmiente el entorno de Luis de la Fuente: los agentes del riojano trasladaron a la Federación que tenían una oferta muy importante de Oriente Medio. «Dicen una cifra que puede rondar los 6-7 millones de euros. La RFEF asegura que esa cifra no se va a acercar bajo ningún concepto. Él no quería marcharse porque quería seguir con la RFEF y lo han conseguido. No gana lo que él hubiera querido ganar, pero gana un sueldo acorde para ser campeón de Europa y la RFEF le paga más de lo que pensaba pagarle, por lo que creo que ganan los dos», analiza Antón Meana en ‘La Barra Libre’ de SER Deportivos.