Apoyo y ovación para Haro en los Premios Best Of

Bodegas Valdemar, Museo Villa Lucía, Bodegas Murua y Juan Carlos Sancha, son los galardonados. Bodegas David Moreno recibe la Mención Especial del Jurado y Bodegas Valdemar y Museo Villa Lucía, premio ex aequo, han sido nominadas además al Best Of Wine Tourism Internacional.

Los Premios Best Of Turismo del Vino Bilbao-Rioja 2020 que concede anualmente la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino — Great Wine Capitals Global Network han sido entregados en Bodegas Baigorri, en Samaniego (Rioja Alavesa). Los galardonados en esta XVII edición han sido Bodegas Valdemar y el Museo del Vino ‘Villa Lucía’, premio ex aequo; Bodegas Murua y Bodegas Juan Carlos Sancha.

Con una Mención Especial extraordinaria, el jurado ha destacado la iniciativa, entrega personal y larga experiencia en proyectos de enoturismo de David Moreno (Badarán, La Rioja).

En esta ocasión, desde Bilbao-Rioja se ha reconocido a la ciudad de Haro por el trabajo conjunto de sus ciudadanos, empresas y Ayuntamiento para optar a ser nombrada Capital Europea del Vino 2020 y promover así una acción estratégica muy importante para el desarrollo económico vinculado al enoturismo en la demarcación geográfica Bilbao-Rioja.

Al acto de entrega, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava, han acudido cerca de 200 invitados, entre ellos autoridades, empresas y representantes del sector turístico, vinícola y de restauración de Álava, Bizkaia y La Rioja.

El presidente del Comité Bilbao-Rioja de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino / Great Wine Capitals Global Network (GWC), Juan Mari Sáenz de Buruaga, ha agradecido la hospitalidad de Bodegas Baigorri y destacado “el incremento muy notable del número de proyectos presentados al certamen en esta edición, su apuesta por la innovación y la creatividad aplicadas a la atención de los visitantes con necesidades especiales que están siendo incorporadas con gran éxito a los servicios enoturísticos de calidad”.

El presidente de Bilbao-Rioja también ha subrayado la implicación de las tres cámaras empresariales —Álava, Bilbao y La Rioja— que forman el Comité Bilbao-Rioja de GWC, junto con el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja “y su esfuerzo en el apoyo al desarrollo de nuevos servicios de turismo del vino, que ayudan a desarrollar las economías locales, crean empleo y frenan la despoblación en las áreas rurales”.

En este sentido, Sáenz de Buruaga ha anunciado que la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, que el próximo mes de noviembre celebra su vigésimo aniversario en Burdeos, “está trabajando en una nueva estrategia global que va a servir para reforzar la cooperación y desarrollo de prácticas excelentes entre las empresas con los mejores servicios de enoturismo del mundo”.

“Bilbao-Rioja va a estar presente en la Conferencia Anual de la Red Mundial con una importante delegación de profesionales y empresas del sector donde participaremos activamente en la construcción del nuevo enoturismo de calidad”, ha explicado.

31 proyectos de 27 empresas

De las 27 empresas aspirantes al Best Of 2020, un total de 18 procedieron de La Rioja: Bodegas Altanza, La Vieja Bodega – Ayubowan, Asociación del Barrio de la Estación, Ayuntamiento de Haro, Bodega Carlos Moro, Bodegas Corral, Bodegas David Moreno, Fabres – Grupo Empresarial Criteria, Juan Carlos Sancha, La Bodega del Tesoro, Bodegas Ojuel, Púrpura Golf, Bodegas Ramón Bilbao, Segway, Bodegas Tarón, Bodegas Urbina, Wine & Soul Suites, Bodegas Vinícola Real.

De Álava se presentaron nueve empresas: Bodegas Izadi, Bodegas Murúa, Bodegas Ostatu, Bodegas Torre de Oña, Bodegas Valdelana, Bodegas Valdemar, Villa Lucía, Hotel Viura, Bodegas Fernández de Piérola.

Trayectoria y misión Best Of

Los Premios Best Of al Turismo del Vino nacen en 2003 a iniciativa de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, que agrupa a diez capitales vinculadas a regiones vitivinícolas de prestigio internacional, para reconocer la excelencia del enoturismo: Adelaide (Australia meridional), Bilbao-Rioja (España), Burdeos (Francia), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia).

Dentro de la Red se integra el Comité Bilbao-Rioja formado por las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao, La Rioja, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Su objetivo es fomentar, a partir de la cooperación en el campo del turismo vitivinícola, el desarrollo económico, universitario y cultural.

PREMIOS BEST OF DE TURISMO DEL VINO 2020

Después de visitar, analizar y evaluar a las candidaturas presentadas a los Premios Best Of Wine Tourism Bilbao-Rioja 2020, el Jurado calificador ha otorgado tres premios, uno de ellos ex aequo, y una Mención Especial.

EXPERIENCIAS INNOVADORAS DE TURISMO VITIVINÍCOLA EX AEQUO

BODEGAS VALDEMAR (Oyón-Oion, Álava) y MUSEO VILLA LUCÍA (Laguardia, Álava)

Además, nominados para el premio Best Of Wine Tourism Internacional por su carácter integrador y universal.

El premio se dirige ex aequo a Bodegas Valdemar, de Oyón-Oion, y al Museo Villa Lucía, de Laguardia-Biasteri, por su impulso al turismo inclusivo, que permite a todas las personas visitar bodegas y museos sin ninguna traba visual, auditiva o de movilidad.

Bodegas Valdemar, ubicada en Oyón-Oion, es una firma de muy larga trayectoria. En la actualidad, se encuentra al frente la quinta generación formada por Ana y Jesús, los hijos de Jesús Martínez Bujanda. En continuo desarrollo y movimiento, incluida su nueva bodega en Estados Unidos, al remozar las instalaciones de la casa madre no han dejado pasar la oportunidad de adecuar todas sus instalaciones para que sean visitadas por personas con cualquier tipo de discapacidad o necesidad especial.

Por su parte, el Museo Villa Lucía, en Laguardia, dirigido por Juanma Lavín y en coordinación con Valdemar, ha desarrollado totalmente el turismo inclusivo. En cualquiera de sus salas y sin necesidad de cita previa, las personas con discapacidad pueden conocer todo sobre el vino, su elaboración y disfrute de forma integral.

CATEGORÍA ARTE Y CULTURA

BODEGAS MURUA (Elciego, Álava)

Bodegas Murua, ubicada en pleno corazón de la Rioja Alavesa, cuenta con unas preciosas instalaciones que recuerdan las casonas señoriales de la zona,

donde se producen unas 250.000 botellas. Entre sus actividades turísticas ha incluido una colección permanente de arte de pinturas y esculturas, realmente valiosa.

Murua pertenece al Grupo Masaveu, familia asturiana ligada a la banca y propietaria de una colección privada de arte que en gran parte ha decidido compartir con las personas que visitan sus bodegas. Además pueden disfrutar de una espectacular biblioteca con manuscritos, incunables y una extensa literatura sobre vino que incrementa la atracción e interés de la actividad de enoturística de la bodega.

CATEGORÍA PRÁCTICAS SOSTENIBLES DE TURISMO VITIVINÍCOLA

BODEGAS JUAN CARLOS SANCHA (Baños de Río Tobía, La Rioja)

Un proyecto personal e innovador de prácticas sostenibles de turismo vitivinícola. Juan Carlos Sancha, doctor en Viticultura y Enología, y profesor de Enología en la Universidad de La Rioja, es quien dirige las visitas a su bodega situada en Baños de Río Tobía (Rioja Alta).

Se trata de una bodega pionera en la recuperación de variedades autóctonas minoritarias de la Denominación de Origen Calificada Rioja, así como en la conservación de viñedos centenarios y en la implantación de prácticas sostenibles y ecológicas en la vitivinicultura riojana.

Presenta un proyecto turístico único que incluye en su oferta ecoturística una visita a la población de vitis silvestris y a los viñedos centenarios del Alto Najerilla.

Una cata completa la visita, durante la cual se puede disfrutar de vinos naturales, en un impresionante mirador que destaca este patrimonio natural.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO

DAVID MORENO, de Bodegas David Moreno, (Badarán, La Rioja)

David Moreno ha dedicado su vida al enoturismo. Fue pionero en el desarrollo del turismo enológico en esta zona de La Rioja Alta, un auténtico autodidacta siempre listo para impulsar continuamente nuevas experiencias en las visitas a bodega y viñedos.

Turismo para todos los públicos, amplios horarios de apertura y diferentes modalidades de visitas, profesionales, familiares, e incluso visitas autoguiadas que se completan con catas en wine bar, actividades culturales, ruta de guardaviñas, picnics en viñedo…

La clave de su éxito es la personalidad del propio David y su acercamiento al público. El trato familiar y directo es muy valorado por las visitas, que disfrutan del relato en primera persona de los propietarios de la bodega.