César Buezo renuncia a su cargo de tesorero y directivo del Club Haro Deportivo

En un comunicado señala que «después de una cuidadosa reflexión, he llegado a la conclusión de que es el momento adecuado para tomar esta decisión.

Durante mi tiempo como directivo en el club, he tenido el privilegio de trabajar con un equipo excepcional y contribuir al crecimiento y desarrollo de la institución.

Me siento agradecido por todas las experiencias y aprendizajes que he adquirido durante este período. Sin embargo, después de sopesarlo detenidamente, he decidido que es el momento de dejar el club ya que considero que no puedo llevar a cabo mis labores plenamente y de la forma que me gustaría.

Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero estoy convencido de que es lo mejor en estos momentos.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a toda la directiva, al cuerpo técnico, a los jugadores y al personal del club por su apoyo y colaboración durante mi tiempo aquí. Ha sido un honor trabajar y formar parte de esta gran familia deportiva.

Pese a mi renuncia en el cargo quedo a la disposición del club para ayudar siempre y cuando sea necesario.