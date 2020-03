El PSOE de Nájera pide al PP que dé explicaciones de “por qué dice una cosa en Logroño y en Nájera todo lo contrario”

Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

Para los socialistas de Nájera, “resulta sorprendente la contundencia con la que el PP pide suspender el pleno extraordinario telemático del Ayuntamiento convocado para este miércoles 18 de marzo, máxime cuando fue el viernes pasado cuando el presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y su grupo parlamentario pidieron por todos los medios que el Parlamento de La Rioja no suspendiera su actividad y se instalaran sistemas telemáticos para continuar trabajando.

Todas las Administraciones Públicas están adoptando medidas excepcionales ante la situación generada, entre las que se incluyen utilizar los medios técnicos informáticos actuales, como el teletrabajo, las videoconferencias y la celebración de reuniones y sesiones por medios telemáticos. Con la aplicación informática del Ayuntamiento de Nájera queda garantizado el quorum de asistencia y el de votación, por lo que la celebración del pleno es factible. Algo parecido ha sucedido este mismo martes en el Senado de España: se ha celebrado un pleno a los efectos de aprobar un convenio internacional, donde la inmensa mayoría de los senadores de todos los partidos han emitido su voto telemático desde casa. Entendemos que ante situaciones excepcionales, se han de tomar medidas excepcionales.

Nuevamente el portavoz del PP de Nájera muestra su falta de liderazgo al frente de su partido, lo primero porque no hay a día de hoy 17 de marzo ninguna solicitud a través de la sede electrónica (que es el cauce legal) para la desconvocatoria de pleno, segundo, después de un año en el Ayuntamiento de Nájera todavía no se ha enterado de cuáles son las competencias del mismo, todavía no sabe que no tenemos competencias en materia de salud ya que estas están atribuidas a las Administraciones Estatal y Autonómica y tercero, en la última comisión de hacienda no hizo mención alguna a la situación que vivimos actualmente con el coronavirus, la excusa que blandió para que no se celebrase el pleno es que iba a faltar uno de los 3 concejales del PP con lo que demuestra que después de una año como portavoz todavía no sabe cuál es el funcionamiento ordinario de los plenos municipales.

No nos sorprende que el portavoz del partido de la oposición quiera utilizar la complicada situación actual para hacer política barriobajera mostrando nuevamente su irresponsabilidad y falta de liderazgo como portavoz del PP.

El nuevo presupuesto ya refleja una partida de fondo de contingencia, y si hiciera falta aprobar alguna modificación presupuestaria, las posibilidades son mayores y más ágiles con un presupuesto vigente en la anualidad, que con un presupuesto prorrogado como es el actual.

Desde el Grupo Municipal Socialista criticamos la actitud del PP de Nájera, que contradiciendo a su propio Presidente del PP el Señor Ceniceros, que pidió el viernes que continuará la actividad en La Rioja, esta actitud solo puede tener una motivación: el intento de bloquear los presupuestos de la ciudad para que Nájera no avance.

Recomendamos a los tres concejales del PP de Nájera que den explicaciones de por qué el PP de La Rioja dice una cosa en Logroño y en Nájera dice todo lo contrario. Que se aclaren y que no interrumpan la marcha de la ciudad en unos momentos muy difíciles”, concluye el comunicado firmado por los integrantes del Grupo Municipal Socialista.