Los vecinos del campo de Golf Rioja Alta protestan por los cortes de agua que sufren y que no afectan a los vecinos de Cirueña y Ciriñuela

Son más de 500 familias las que pasan los veranos en esta urbanización y aseguran que “llevan años con una importante falta de servicios y sin que el consistorio de Cirueña les dé una respuesta”, asegura el portavoz de los vecinos, Jesús María Eraña.

Se han concentrado y han presentado más de 250 firmas porque a los cortes de agua hay que sumar deficiencias en la recogida de basuras y en el mantenimiento de los viales. Aseguran que “cuando éramos pocos no teníamos estos problemas pero cada vez somos más y año tras año estamos padeciendo el mismo problema”.

Eraña asegura que el año pasado le presentaron al alcalde una carta firmada por 150 propietarios, que nunca tuvo respuesta y, por eso, ahora exigen no solo una explicación sino soluciones. Y es que, según el portavoz de los vecinos, ellos pagan todo el año sus impuestos y deberían tener los mismos derechos que los ciudadanos de Cirueña y Ciriñuela que no sufren ningún corte de agua. “En la generación de esta urbanización alguien tenía que haber diseñado de forma correcta el depósito que nos suministra agua a nosotros” detalla Eraña antes de subrayar que desde el ayuntamiento, cada año, les dan unas causas diferentes: “A veces te dicen que son fugas, otras veces que los manantiales están agotados… Nosotros estamos ya cansados. No queremos saber las causas, queremos disfrutar del servicio que estamos pagando todo el año.”

Ante esta denuncia, el alcalde de Cirueña, Pedro Cañas, ha afirmado que la realidad es que “no hay agua” y que los vecinos de la urbanización, ha venido a decir, “la malgastan”. “El ayuntamiento está por la labor de gestionar lo mejor posible pero ellos no se quieren dar cuenta de que están usando el agua mal, que están tirando el agua, malgastando, regando mucho los jardines a cualquier hora y un montón de piscinas que se han hecho”, dice el primer edil.

Además, Cañas asegura que no hay una falta de gestión municipal y que se está haciendo todo lo posible y que además, no sabe cuándo podrá solucionarse. “Se hace todo lo posible, se les da agua de la Virgen de la Esperanza, pero viene la que viene, se está bombeando pero no da más el pozo y ellos no tienen cuidado”.