OPINIÓN. Sara Alba anuncia que “LOS CENTROS DE SALUD PREPARAN LA VUELTA DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL”

Como contestación en el Parlamento de La Rioja a una pregunta de nuestra representante Henar Moreno la Consejera de Salud responde que están estableciendo un plan que permita a los pacientes ver a sus médicos en los Centros de Salud. Ya desde hace tiempo defendimos la idea de que además de la infección por Covid existen patologías crónicas y patologías agudas que también necesitan de la actuación próxima de los sanitarios. Los enfermos -no covid – se han visto privados de sus derechos durante demasiado tiempo. Ya en los inicios de la pandemia afirmamos que el cierre de las consultas no era el modelo a seguir. Contamos con centros de salud amplios y bien ventilados que podrían haber diseñado otro modelo de actuación, a pesar de la debilidad económica y estructural de la Atención Primaria en España y también específicamente en La Rioja. Los recortes económicos, la progresiva privatización del sector público y la deficiente política de formación de profesionales en las universidades españolas, unido a la precariedad de los trabajadores sanitarios ha conducido a nuestra asistencia sanitaria a este punto de debilidad. El “mantra” tantas veces repetido de que tenemos “la mejor sanidad del mundo” no deja de ser un esfuerzo publicitario de unas políticas que conducen nuestro sistema al desastre. Si, tenemos unos excelentes profesionales sanitarios, bien formados y muy comprometidos con el desarrollo de su labor de asistencia, pero la precariedad de sus contratos y el escaso reconocimiento de su labor por las “autoridades sanitarias” ha posibilitado “una huida a otros escenarios de trabajo mejor considerados”. La sociedad española contribuye a la formación de excelentes profesionales, pero la política de recursos humanos de los sucesivos ministerios de salud contribuyen a que las estructuras sanitarias de Gran Bretaña, Portugal, Francia y Alemania incluyan a muchos de estos técnicos cuya formación hemos contribuido a pagar en nuestro País.

Sara Alba, como en otras ocasiones, lanza un nuevo “globo sonda y propagandístico” a las quejas de la representante de Izquierda Unida en el parlamento de La Rioja. No señora Alba, la solución no está en pensar como reabren los centros de salud que NO DEBIERAN HABER SIDO CERRADOS. La enfermedad y más concretamente la angustia generada por la enfermedad no se soluciona con teléfonos ni con videoconferencias. Los pacientes necesitan ver a sus médicos y enfermeras y sentir la empatía que resulta imprescindible en el desarrollo de estas profesiones. Resulta imprescindible trabajar en una reforma estructural del sistema, abandonar el hospitalcentrismo que por su espectacularidad ha modelado la atención económica al sistema, reconocer que la Atención Primaria es el principal soporte de la Asistencia Sanitaria y dedicar a esta parte de la Sanidad la atención económica, estructural y formativa que es absolutamente necesaria para defender nuestro modelo de Sistema Sanitario de Atención Pública que hoy estamos maltratando. La concepción de que en la pandemia que estamos sufriendo era el único problema no deja de ser una falacia. Si. Existe la infección por Covid, existen los fallecidos por esta virosis, pero también siguen existiendo los enfermos de patologías cardíacas, pulmonares o de otros sistemas. Pacientes a los que “casi” hemos abandonado a su suerte en aras a una atención integral de la enfermedad infecciosa actual. No, Señora Alba, no basta con buenos deseos o con delegación de responsabilidades al pasado. La única respuesta posible consiste en implementar los recursos materiales y personales de la Atención Primaria para que los profesionales sanitarios no se vayan de nuestra Comunidad o de nuestro País y estructurar políticas que permitan aumentar la formación de nuevos miembros para esta comunidad sanitaria que desde hace años resulta tan deficitaria. Si Señora Alba, como sanitario que ha desarrollado su trabajo en el Centro de Salud de Haro estoy de acuerdo en que resulta prioritario atender a todos los enfermos en nuestras consultas, estoy de acuerdo en que reanudar el contacto próximo entre los médicos y enfermeras es un trabajo que nunca debió ser abandonado, pero defienda usted el modelo sanitario correcto, aumente el número de profesionales en los consultorios, no cierre consultorios rurales ayudando a la despoblación del territorio y comprométase con la política de formar más y más profesionales para que este páramo sanitario que hoy padecemos se solucione y no se repita en el futuro.

Julio Martínez Flórez y Gregorio Martínez

Partido Comunista de España e Izquierda Unida en Haro.