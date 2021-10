Veintiuna empresas de La Rioja optan a los premios de enoturismo Best Of Wine Tourism 2022 que se entregan el 14 de octubre en el Guggenheim Bilbao

El Museo Guggenheim Bilbao será el escenario de la décimo octava edición de los Premios Best Of Wine Tourism de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino en el área Bilbao-Rioja. La ceremonia tendrá lugar el jueves 14 de octubre, a partir de las 19:30h.

Los Premios Best Of Wine Tourism reconocen a las empresas que prestan los mejores servicios de enoturismo en las once principales zonas vitivinícolas del mundo: Adelaida (Australia), Bilbao-Rioja (España) Burdeos (Francia), Ciudad del Cabo-Cape Winelands (Sudáfrica), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Casablanca (Chile) y Verona (Italia).

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao preside este año el comité organizador del evento de entrega de premios, que son promocionados además por las Cámaras de Álava y La Rioja, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

En total se han presentado 29 proyectos de 28 empresas a alguna de las siete categorías destacadas: Alojamiento; Restaurantes; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas Sostenibles de Enoturismo.

Candidaturas: 29 proyectos de 28 empresas

De las veintiocho empresas aspirantes al Best Of Wine Tourism 2022, un total de veintiuna proceden de La Rioja: Sonsierra, Bodegas Mazuela, Bodegas Altanza, Viña Ijalba, Bodegas Campo Viejo, Bodega-Hotel FYA by Carlos Bujanda, Bodegas Corral, Bodegas Roda, La Bodega del Tesoro, Grupo Empresarial Criteria, Wine Fandango, Bodegas Franco-Españolas, Vinícola Real—200 Monges, Finca La Emperatriz, Bodega Ojuel, Restaurante Aitor Esnal, Vintae—Bodega Hacienda López de Haro, Grupo Rioja, Bodegas y Viñedos Carlos Moro, Restaurante La Vieja Bodega y Zinio Bodegas.

En Álava se han presentado a los premios siete empresas: Bodegas Solar de Samaniego, Bodegas Izadi, Wine Oil Spa Sercotel Villa de Laguardia, Bodegas Baigorri, Bodegas Lozano, Ciudad del Vino Marqués de Riscal y Bodegas Javier San Pedro Ortega.

El jurado está integrado por profesionales de reconocido prestigio en el área gastronómica, ocio-viajes y agencias de turismo, quienes han seleccionado y examinado los proyectos finalistas de entre los presentados al certamen.

Best Of Wine Tourism Internacional

Los ganadores se darán a conocer en el mismo acto de entrega de los premios, que completa una primera fase local. Posteriormente, se optará al Best Of Internacional con los candidatos de las otras diez sedes de la red mundial.

Este reconocimiento será entregado en el curso de la Conferencia Anual de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, que tendrá lugar en Mainz, Alemania, entre el 24 y el 29 de octubre de este año.

Ganadores del Best Of Bilbao-Rioja en 2020

Villa Lucía y Bodegas Valdemar (premio regional e internacional ex aequo), Bodegas Murua y Bodegas Juan Carlos Sancha, con la mención especial a David Moreno, fueron las empresas reconocidas con el Best Of Wine Tourism 2020.

El año pasado no tuvo lugar el certamen como consecuencia de las restricciones obligadas por la pandemia.

Ganadores del premio Internacional en anteriores ediciones

Villa Lucía y Bodegas Valdemar (ceremonia celebrada en 2019); Tren del Vino (2018); Conde de los Andes (2017); Bodegas y Viñedos de Páganos (2016); Marqués de Riscal (2015); Marqués de Murrieta (2014); Museo Dinastía Vivanco (2013); Finca Los Arandinos (2012); Bodegas Campo Viejo (año 2011); Wine Oil Spa-Hotel Villa de Laguardia (año 2010); Bodegas Muga (año 2009); Fundación Dinastía Vivanco (año 2008); Marqués de Riscal (año 2007); Ysios (año 2006); Paternina (2005); Dinastía Vivanco (2004) y Juan Alcorta (2003).