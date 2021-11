El Best Of Club Bilbao-Rioja describe en Badarán las nuevas tendencias de enoturismo y oportunidades de liderazgo

Bodegas David Moreno ha acogido una nueva reunión del Best Of Club Bilbao-Rioja de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino con un intercambio de experiencias muy interesante entre las mejores empresas de enoturismo.

El Best Of Club, una iniciativa del Comité Bilbao-Rioja de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino / Great Wine Capitals Global Network (GWC), ha reunido en Badarán a profesionales de empresas premiadas y/ o candidatas Best Of Wine Tourism que ofrecen servicios de enoturismo de excelencia en Álava, Bizkaia y La Rioja.

El Best Of Club Bilbao-Rioja ha sido introducido por el presidente del Comité GWC Bilbao-Rioja, Juan Mª Sáenz de Buruaga, quien ha valorado con un «optimismo siempre moderado» la situación del sector tras los peores meses de la crisis sanitaria Covid y ha ponderado el nivel de excelencia de los servicios de enoturismo Bilbao-Rioja como «de primerísimo nivel en el mundo».

El encuentro de trabajo del Best Of Club Bilbao-Rioja ha tenido lugar en Bodegas David Moreno, una de las primeras bodegas riojanas en incorporar servicios de enoturismo y reconocida con múltiples premios por su larga experiencia en la divulgación de la cultura del Rioja, entre ellos la Mención Especial Best Of Wine Tourism 2020 por ser esta familia, con David Moreno a la cabeza, pionera en el desarrollo del sector.

Compromiso con la calidad

El Presidente del Comité Bilbao-Rioja de GWC, Juan Mari Sáenz de Buruaga, ha dado la bienvenida a los asistentes, agradecido la hospitalidad de David Moreno y resaltado el compromiso con la calidad de la red internacional.

«Hace muy pocos días regresamos de la Conferencia Anual de Great Wine Capitals en Alemania —ha relatado Sáenz de Buruaga—, con la convicción de que en Bilbao-Rioja nos beneficiamos de un compromiso envidiable con la calidad de los servicios que se prestan y unas características muy propias de nuestra zona como la autenticidad, la hospitalidad de su gente y la relevancia de la cultura del vino en la vida cotidiana que son únicas en el mundo y una gran oportunidad para nuestras empresas».

Empresa familiar y cultura del vino

Gemma Moreno, responsable de Gerencia y Enología de Bodegas David Moreno, ha compartido con los presentes la emoción que para ella representa sostener con su trabajo y representar el legado de la familia de Bodegas David Moreno.

Una intervención que ha tocado el corazón de los presentes al evocar cómo desde muy joven ha vivido esa cultura hospitalaria de atender y recibir al estilo riojano familiar, y cómo el paréntesis y vacío del confinamiento y las restricciones de actividad por la pandemia le afectaron sentimentalmente: «Ver la sala de barricas y el resto de la bodega sin gente, es algo que no me lo hubiera imaginado nunca de no ser por esto que nos ha pasado a todos y cuando pudimos volver a recibir visitas fue un momento muy especial».

Nueva web bilbao-rioja.com

Liz Aldayturriaga, consultora responsable de Comunicación GWC Bilbao-Rioja, realizó la introducción a la nueva web bilbao-rioja.com. Esta página en formato blog nace como extensión en castellano de la web de la organización mundial greatwinecapitals.com y su objetivo es apoyar la divulgación de las actividades de las empresas de la red Best Of Wine Tourism y la promoción de los premios a la excelencia en enoturismo.

Responsabilidad y liderazgo en enoturismo

Adela Pereira, experta en marketing digital y enoturismo, intervino a continuación con su visión sobre el denominado darwinismo digital y la responsabilidad que conlleva el liderazgo en los momentos de cambio. La consultora se preguntó cómo puede ser posible que en el ranking de diez grandes negocios de venta de vino en Internet «no haya ninguna bodega» y proporcionó algunas claves muy interesantes para corregir este hecho, entre ellas el papel del enoturismo como factor multiplicador de la venta directa basándose en la fidelización de los clientes, apoyada en las nuevas herramientas digitales.

Pereira describió los superpoderes de las bodegas para adaptarse a los nuevos desafíos de un mercado transformado tras los confinamientos y restricciones sufridas por la hostelería, tradicionalmente uno de los principales clientes de Rioja: «Necesitamos saber qué se le pasa por la cabeza al enoturista cuando regresa a su casa y haberle enamorado lo suficiente para llegar a ser su bodega o su establecimiento turístico de referencia».

Además del conocimiento de las expectativas y deseos de los clientes que nos brinda el análisis de datos, definido por la consultora «como el gran tesoro del enoturismo», «es muy importante que sepamos entender a quienes nos compran, segmentar nuestros públicos, utilizando para ello el business intelligence (mejora del proceso de toma de decisiones basado en datos, que convierte información en conocimiento y competitividad estratégicos)».

La especialista alertó además sobre el riesgo de volver al business as usual, los negocios «de y como» siempre, y subrayó que «todos, empresas y consumidores, hemos cambiado en estos dos últimos años y no hay vuelta atrás en una empresa inteligente que quiera aprovechar las nuevas oportunidades».

Adela Pereira describió los premios Best Of Wine Tourism como una gran responsabilidad para quienes los reciben, «porque los mejores del enoturismo son observados por los demás y es un gran desafío y un enorme trabajo y responsabilidad satisfacer ese nivel de expectativa y defender esa gran responsabilidad».

El ritmo del cambio «está acelerando», concluyó la consultora. «La empresa excelente debe saber hacer y adaptarse rápido, inspirar y predicar con el ejemplo. El enoturismo es un sector empresarial joven, adolescente, que está en su momento natural de empezar a construirse sólidamente y madurar».

Intercambio de experiencias Best Of Wine Tourism

Tras su presentación, se ha iniciado una exposición muy enriquecedora por parte de los profesionales presentes en el Best Of Club de su experiencia durante los últimos meses y de sus expectativas para el futuro inmediato. El debate ha sido coordinado por Marta Echávarri, responsable de Comunicación del Consejo Regulador DOCa Rioja, que ha mencionado además la nueva y rompedora campaña de promoción del Rioja, lanzada hace muy pocas jornadas.

Las empresas Best Of Wine Tourism han coincidido en resaltar la importancia del sello Best Of para su promoción y su esperanza de poder profundizar en 2022 una recuperación muy notable de las visitas durante los últimos meses, especialmente en fines de semana y mes de agosto, que ha sido descrito por algunas de ellas como «el mejor de la historia desde que prestamos servicios de enoturismo».

En la interesantísima puesta en común de experiencias, que hace único el Best Of Club por reunir a las empresas más destacadas del sector en Bilbao-Rioja, se ha subrayado que el aficionado al enoturismo «tiene muchísimas ganas de disfrutar y recuperar el tiempo perdido y para ello nos visita con toda la confianza y seguridad».

Las exposiciones de los representantes de las principales bodegas Best Of Wine Tourism han subrayado además que el premio Best Of «reconoce y destaca la importancia de nuestro trabajo» y han observado la incidencia de la obtención del galardón en un mayor número de visitas.

Principales desafíos del enoturismo

En estos momentos, el principal desafío es «la recuperación del turista internacional, que ya ha comenzado a hacer reservas». Otro de los puntos que han obtenido la unanimidad de los participantes en el Best Of Club es la importancia de proteger el patrimonio material e inmaterial relacionado con la cultura del vino y hacer un buen seguimiento de las oportunidades del turismo MICE (corporativo, empresas y eventos) que está incrementándose de manera significativa.