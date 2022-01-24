Bajan a 92 los casos activos de coronavirus en Haro, a 43 en Santo Domingo y a 73 en Nájera
|23/01/2022
|AGONCILLO
|1
|23/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|31
|23/01/2022
|ALBERITE
|18
|23/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|25
|23/01/2022
|ALFARO
|93
|23/01/2022
|ARNEDO
|64
|23/01/2022
|AUTOL
|15
|23/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|10
|23/01/2022
|CALAHORRA
|236
|23/01/2022
|CASALARREINA
|13
|23/01/2022
|CENICERO
|7
|23/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|9
|23/01/2022
|ENTRENA
|13
|23/01/2022
|EZCARAY
|25
|23/01/2022
|FUENMAYOR
|19
|23/01/2022
|HARO
|92
|23/01/2022
|LARDERO
|63
|23/01/2022
|LOGROÑO
|958
|23/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|12
|23/01/2022
|NAJERA
|73
|23/01/2022
|NALDA
|10
|23/01/2022
|NAVARRETE
|16
|23/01/2022
|PRADEJON
|38
|23/01/2022
|QUEL
|14
|23/01/2022
|RINCON DE SOTO
|37
|23/01/2022
|SAN ASENSIO
|4
|23/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|43
|23/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|77