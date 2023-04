Ecologistas en Acción en contra de los proyectos y propuestas para convertir Valdezcaray y el monte San Lorenzo en un Parque temático

Desde Ecologistas en Acción insican que asisten «sorprendidos a los proyectos e intenciones del Gobierno de La Rioja a través de la empresa pública Valdezcaray S.A. y del Ayuntamiento de Ezcaray promotor de los proyectos de tirolina y Bike park en la estación de esquí de Valdezcaray, proyectos que perfectamente son realizables en cualquier otro lugar del municipio y no en las faldas del pico más alto de la región y patrimonio natural de todos los riojanos, el San Lorenzo.

A tenor de las declaraciones en la prensa del gerente de la empresa pública, se pretende crear un gran parque temático en plena Sierra del a Demanda, espacio protegido a nivel europeo (Red Natura 2000), en zonificación con la mayor restricción según la normativa, en área de protección de especies en peligro de extinción y a 17 km de cualquier núcleo poblado. Esa es la realidad, y a nuestro modo de ver, no parece muy sostenible.

Por un lado, no nos parece garantista la tramitación que están siguiendo los proyectos presentados, que se ha partido en dos expedientes, para dificultar las alegaciones y los análisis de los proyectos por parte de los técnicos competentes y la sociedad civil, tratando de evitar en la medida de lo posible las mayores exigencias de la legislación medioambiental de nuestra región. Por otro lado, se obvia que estos proyectos no son más que una ampliación encubierta de la actividad de la estación de Valdezcaray utilizando terrenos e instalaciones de la misma, como así lo atestigua que la persona que los presente ante la prensa sea el gerente de dicha estación. Y por ello, a nuestro juicio, se trata de una modificación sustancial de facto de la Declaración de Impacto Ambiental otorgada en su momento a la estación, y debiera de tramitarse con un procedimiento completo de Evaluación de Impacto Ambiental y no por dos simplificados que nada tienen que ver con la misma.

Si tenemos que dar nuestra opinión justificada sobre los proyectos presentados y su ubicación, diremos que no creemos que la construcción de un bike park en un área de alta montaña, simplemente para aprovechar unos remontes e instalaciones, que en un futuro no muy lejano dejarán de ser viables para la práctica del esquí, sea la solución más adecuada ambiental y económicamente hablando, pero tampoco socialmente.

Probablemente sería mejor realizar esta instalación en zonas más bajas, de masas forestales de repoblación y producción, donde no afecten ni a hábitats de interés comunitario, ni a especies en peligro de extinción, y que el área de Valdezcaray se restaure como el espacio protegido y único de biodiversidad que es. Estas especies amenazadas, precisamente tienen su actividad y periodos críticos en primavera y verano, justo cuando se quiere poblar dicho espacio de visitantes sin control alguno, y con unos documentos ambientales que no plantean ni medidas correctoras, preventivas suficientes, y mucho menos compensatorias para la larga fase de funcionamiento de los proyectos.

Por todo lo anterior, creemos que la oferta turística de Ezcaray y el resto de poblaciones cercanas debe diversificarse, pero en otros terrenos y no en los más alejados de los núcleos de población, ni en los que mayores valores de conservación de Biodiversidad tienen, ni en donde mayor impacto ambiental suponen.

Queremos recordar que las poblaciones de Perdiz pardilla (Perdix perdix hispaniensis) del Sistema Ibérico (incluidas las de Valdezcaray) se encuentran “En peligro de Extinción a nivel NACIONAL” (Orden TED/1126/2020), a la vez que regional. Esta normativa coloca a la Perdiz pardilla de La Rioja al mismo nivel de protección que el lince ibérico, el águila imperial o el visón europeo, algo que no queda reflejado en las medidas preventivas, correctoras y compensatorias generadas en los proyectos.

Además, en Valdezcaray encontramos poblaciones de mariposas en peligro de extinción según la reciente Ley 2/2023, de 31 de enero, de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja, como Erebia menor (Erebia epiphron) una de las mariposas más escasas de La Rioja y cuya única población confirmada en los últimos años al parecer se encuentra en la estación de esquí de Valdezcaray. También la Erebia azabache (Erebia lefebvrei demandensis), subespecie endémica de la sierra de la Demanda, que la encontramos en los canchales de piedra de las cumbres más altas, como la de San Lorenzo (Monasterio et al, 2015. Revista Belezos nº 27). A su vez está presente en la misma estación de Valdezcaray la mariposa Apolo (Parnassius apollo) catalogada como Vulnerable en la misma Ley, además de estar incluida en la Directiva hábitats.