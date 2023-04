Luis Salazar asegura que Leopoldo García «da un paso atrás» y que «hay que estar orgulloso de lo que ha hecho»

Son declaraciones del cabeza de lista de `Por La Rioja´en Haro en el acto de presentación de la candidatura al Ayuntamiento de Haro. Si bien, Leopoldo García García figura en la candidatura que el partido presenta al Parlamento de La Rioja.

Durante el acto de presentación, señalan en nota de prensa, el candidato Luis Salazar ha señalado que «si todos unimos esfuerzos, vamos a sacar adelante un camino en el futuro para gobernar esta ciudad». El candidato de ‘Por La Rioja’ a la Alcaldía de Haro también «ha querido a agradecer a sus compañeros de lista y al partido la confianza mostrada en él para liderar esta candidatura y en especial ha agradecido el gesto de Leopoldo García: Ha tenido la capacidad de dar un paso atrás y nos ha dejado trabajar de manera autónoma. Hoy es un día muy importante para él y de verdad que hay que estar orgulloso de lo que ha hecho. Habrá muchos que no quieran escuchar esto, pero hoy Leopoldo ha hecho un ejercicio de responsabilidad y ha puesto Haro por delante. Hasta me emociono diciéndolo, porque he vivido con él lo que he vivido y sé lo que está sufriendo. A partir de ahora tenemos que apretar todo, todo lo posible para poder gobernar esta ciudad, ha resaltado».

Por su parte, Bretón «ha querido agradecer a Salazar el paso que ha dado y ha destacado la labor que está haciendo el partido estas últimas semanas, consiguiendo sacar candidaturas en numerosos municipios y ha avanzado que Leopoldo García tendrá un papel privilegiado en la lista al Parlamento de La Rioja.

Tras las fotografías de familia en la ermita de San Felices, el grupo ha celebrado en la zona de merenderos un almuerzo de hermandad con afiliados, simpatizantes y amigos».

Lista de ‘Por La Rioja’ a la Alcaldía de Haro

LUIS FRANCISCO SALAZAR GOMEZ

JORGE ZABALA FERNÁNDEZ

PENÉLOPE LÓPEZ MERINO

JESÚS MARÍA SANTOS RUIZ

YOLANDA CASTILLO MARTÍNEZ-LOSA

MANUEL ÁBALOS SALAZAR

NEREA SANTOS PALLARES

MÓNICA MERINO BARQUÍN

RAFAEL RAMÍREZ TERRAZAS

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

DAVID SANTOS MARDONES

ANTONIO NAVARRO GÓMEZ

ANA ISABEL VICTORIA BERDONCES

JOSÉ RAMÓN ARELLANO CADIÑANOS

ELENA GRANDIVAL BARRASA

JUAN GRANDIVAL HERMOSILLA

NATALIA SOBRÓN IBAÑEZ

SUPLENTES

PEDRO PABLO GARCÍA LAREDO

JOSE MARÍA SÁEZ MORÓN

ANTONIO VARGAS RIOJA

EDURNE RODRÍGUEZ ARRÚE

RAQUEL MERINO DEL CASTILLO