IU Haro se reúne con la Sociedad Riojateña de Caza y Pesca para conocer «su situación, problemas y la existencia de posibilidades»

«A petición nuestra», dice Julio Matínez Flórez, «tuvimos ocasión de reunirnos y de hablar con miembros de la Sociedad Riojalteña de cazadores y pescadores de Haro. La reunión fue muy cordial y nosotros acudimos para que nos explicaran su situación, sus problemas y la existencia de posibilidades. No fuimos a ofrecerles soluciones, sino a escucharles y poder comprender la situación existente. Nos hablaron de la preocupante «Ley de Bienestar animal» y nos explicaron algunos de los elementos absurdos que contiene. Las leyes no son dogmas de fe, y si como en este caso hay muchos errores se puede trabajar para poder subsanarlos. Ellos se sienten, con razón, ninguneados por las Administraciones públicas, tanto locales como autonómicas o nacionales, y después de esta charla consideramos que tienen razón. No es posible redactar una Ley adecuada y trabajar por la consecución de un equilibrio medioambiental sin contar con los que viven esa realidad. La relación entre agricultores, cazadores, pescadores y Administración ha de ser algo fluido. Hablábamos también del problema de, por citar un ejemplo, «conejos y jabalíes».

La superpoblación de estos animales, causada entre otros factores por la ausencia de depredadores naturales hace que obligatoriamente tengamos que contar con estos conocedores directos de la situación.

Tanto desde la Administración local como de la Autonómica hemos de hacer esfuerzos para integrar a estas personas y a estos colectivos en la búsqueda de soluciones razonables.

Tanto Goyo Martínez como yo hemos de agradecer a esta Sociedad Riojalteña la recepción y el excelente trato que nos dispensaron», concluye.