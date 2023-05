Jonás Olarte insiste: «Es inexplicable que Jesús Arza continúe como concejal del PR+ mientras hace campaña por otra formación»

La Secretaría General del Ayuntamiento de Nájera certifica que Arza, portavoz del PR+, continúa en el cargo a unos días de las elecciones.

El alcalde de Nájera, Jonás Olarte, quiere manifestar su malestar ante “la inexplicable situación” que se viene dando en el seno del consistorio al mantenerse como portavoz del Grupo Municipal del Partido Riojano una persona que ni siquiera forma ya parte de dicho partido y que, de hecho, se presenta y está haciendo campaña por otra formación política.

El concejal y actual portavoz del PR+, Jesús Arza, muestra así el poco respeto que tiene al Ayuntamiento de Nájera como institución ya que, en lugar de renunciar a la portavocía, ha continuado en el cargo mientras dedica sus horas y sus esfuerzos a hacer campaña por otra formación y no a representar a la ciudadanía de Nájera en el consistorio. A pesar de manifestar públicamente que ya no pertenecía al Partido Riojano, nunca ha llegado a tramitar en el Ayuntamiento su solicitud para convertirse en concejal no adscrito y renunciar a ser portavoz.

Esta falta de ética demuestra la dejadez y el poco respeto que tiene Jesús Arza hacia la institución y su falta de conocimiento sobre el funcionamiento de la administración pública. Pero sobre todo supone un claro engaño hacia la ciudadanía de Nájera.

“En el final de mi mandato como alcalde, tras ocho años al frente de este Ayuntamiento, no voy a permitir que Jesús Arza ni nadie me deje por mentiroso”, ha señalado Jonás Olarte al tiempo que ha pedido honradez a los representantes públicos anteponiendo la defensa de los vecinos y vecinas de Nájera por encima de cualquier interés partidista o electoral», concluye.