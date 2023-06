Últimos días para inscribirse a `Valvanera Camina´, la marcha popular nocturna más larga de España que se celebra el 24 de junio

Son 63 kilómetros de entusiasmo entre Logroño y el Monasterio de Valvanera. Las inscripciones se pueden realizar a través de la web https://valvaneracamina.com o en las librerías Santos Ochoa de Calvo Sotelo y Gran Vía, al precio de 18 euros. No se trata de una prueba deportiva competitiva, sino de una romería multitudinaria, de sentimiento romero, de esfuerzo, de promesa personal, de reto. La salida de Valvanera Camina tendrá lugar desde la Plaza del Ayuntamiento de Logroño a las 19.30 horas del sábado 24 de junio.

Faltan diez días para que arranque Valvanera Camina, la peregrinación hasta el Monasterio de Valvanera, una cita que tras tres años de parón por la pandemia vuelve para mantener viva una de las tradiciones más antiguas de la región.

Valvanera Camina se celebra este próximo 24 de junio, promovida por la Comunidad de monjes de Valvanera, con el apoyo de diversas instituciones, organismos y empresas. Responde a una inquietud social, cultural, histórica, espiritual y turística. Son 63 kilómetros de entusiasmo entre Logroño y el Monasterio de Valvanera, la marcha popular nocturna más larga en España.

Las inscripciones se pueden realizar a través de la web https://valvaneracamina.com o en las librerías Santos Ochoa de Calvo Sotelo y Gran Vía, al precio de 18 euros. La inscripción incluye seguro y autobús de regreso.

No se trata de una prueba deportiva competitiva, sino de una romería multitudinaria, de sentimiento romero, de esfuerzo, de promesa personal, de reto; lo que supone que todos los participantes son peregrinos y como peregrinos les recibirán a su llegada al Monasterio de Valvanera. No importa el tiempo que inviertan en la marcha; sino que lleguen y que lleguen en buenas condiciones. La afluencia de peregrinos requiere de una organización meticulosa y completa. Con la participación no solo de la Abadía de Valvanera, sino de los municipios por donde transcurre la marcha: parroquias, asociaciones, clubes deportivos, peñas y voluntarios.

La salida de Valvanera Camina tendrá lugar desde la Plaza del Ayuntamiento de Logroño a las 19.30 horas del sábado 24 de mayo. La marcha cambia este año el trayecto urbano en su salida de Logroño respecto a anteriores ediciones.

Este es el itinerario de Valvanera Camina 23:

Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de Logroño

Av. de la paz – C/ Muro de Cervantes – C/ Portales Hasta C/ Once de Junio

C/ Siervas de Jesús

C/ Saturnino Ulargui

C/ Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil Hasta Gran Vía

C/ Chile

Av. Pérez Galdós

C/ Santa Justa

Parque del Semillero

Duques de Nájera hasta el Parque de La Laguna

Parque San Miguel saliendo por Calle Alfonso VI rotonda Manuel de Falla

Parque Camino de Santiago

Camino de Santiago – Pantano de la Grajera

Camino de Santiago – Nacional-120 Hasta Navarrete

C/ Carreta de Logroño – C/ Abadía

C/ San Roque – C/ Carretera de Burgos / N-120

Camino de San Blas – Nacional-120 hasta LR-136

LR-136 Hasta Tricio

C/ Oscar Sáenz de Sta. María

C/ La Salera – LR-430 Hasta Arenzana de Abajo

Ctra. de Tricio – C/ Encañado

C/ La Fuente – C/ Ezequiel Fernández –

C/ Carretera – LR-430

LR-113 Hasta Baños de Río Tobía

LR-113 Hasta Bobadilla

LR-113 Hasta Anguiano

LR-113 Hasta Monasterio de Valvanera

Los participantes contarán con avituallamiento de agua y algún producto alimenticio en los municipios de Navarrete, Nájera, Tricio, Arenzana de Abajo, Camprovín, Baños de Río Tobía, Bobadilla y Anguiano.

La organización ha previsto un autobús nocturno de regreso desde Baños y desde Anguiano para aquellos inscritos que no puedan completar el recorrido. Quienes abandonen la marcha en otros puntos del trayecto serán transportados por un vehículo de la organización hasta el punto más cercano de recogida del autobús.

La Abadía de Valvanera, organizador del evento, recuerda que cada participante deberá acudir con un chaleco reflectante entre sus pertenencias, ya que será obligatorio para poder participar.

Los dorsales se podrán recoger en Librería Santos Ochoa de Calvo Sotelo hasta las 21 horas del jueves 22 de junio, y en la propia Plaza del Ayuntamiento de Logroño el día de la salida sábado 24 de junio, entre las 17 y 19 horas.

Quienes deseen cambiarse de ropa al llegar al Monasterio de Valvanera podrán entregar una mochila en la salida que les será entregada a la finalización del trayecto.

Por motivos de seguridad no estará permitida la subida de vehículos particulares al Monasterio hasta las 12 horas del domingo 25 de junio.