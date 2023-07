UPA Rioja exige que los precios de compra de la uva sean superiores a los costes de producción

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de La Rioja exige el cumplimiento de la Ley de la Cadena en todas las operaciones de Rioja, tras conocer que alguna bodega ha comunicado a sus viticultores la compra de uva a 40 céntimos para la campaña de 2023, 30 céntimos por debajo de los costes de producción.

Así, UPA recuerda que la Ley regula que el precio de la uva debe ser superior a los costes de producción. Por tanto, esta organización insta a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, como responsable de velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena, a asegurar que todas las bodegas paguen por encima de los costes.

En el caso de que la Consejería tenga conocimiento de que una bodega no cumple con la Ley, deberá aplicar el régimen sancionador y excluir a esa bodega de todas las líneas de ayudas públicas.

De este modo, UPA Rioja recuerda al Gobierno que los 15 millones anunciados no son suficiente para solucionar el actual problema y espera que no se traduzcan en un mero reparto de dinero entre bodegas. En ese sentido, UPA considera que el reparto de las ayudas anunciadas deben destinarse a bodegas que no hayan especulado con la compra-venta de uva y vino.

Además, estos fondos han de ser parte de una solución que requiere medidas más ambiciosas para abordar de forma responsable el problema de los viticultores riojanos.

Por todo lo expuesto, UPA asegura que estará vigilante ante cualquier transacción que incumpla la Ley de la Cadena y denunciará todas las operaciones que tengan indicios de incumplimiento de la misma.