`Por La Rioja´ sobre la renovación de los vestuarios de El Ferial: «Si alguien mandó a la empresa no presentarse e iniciar las obras, habrá que saber quién fue y pedir responsabilidades»

En un comunicado, la formación asegura que pasa el verano y «vamos viendo como desde el Ayuntamiento carecen de iniciativas. Y lo que ya les venía dado, no lo saben ni aprovechar ni gestionar».

`Por La Rioja´ critica que al nuevo tripartito no se les ocurre ninguna solución ante la falta de aparcamientos y los pocos existentes «los cierran en pleno verano. Es una muestra clara del poco interés en potenciar nuestra ciudad y en su gran interés en llenar las arcas. Qué casualidad, que justo que cuando se abre un nuevo supermercado rodeado de su correspondiente zona azul, sea justamente cuando cierran las plazas de aparcamiento gratuitas».

Sobre el autobús urbano, la formación política indica que «han tardado en poner en marcha. Que lo único que tenían que hacer era planificar rutas y horarios y no lleva ni un mes y ya las tienen que cambiar». Y el Tren Turístico, «ha sido como arte de mágica, visto y no visto. Lo sacan, lo pasean unos días del puente y pocos, porque hasta el 15 que era festivo ni funcionó y al cajón otro año. ¿Esto es serio? Un tren que puede apoyar al transporte urbano, un tren en el que puedas no solo descubrir la ciudad, sino dotarla también de paradas, donde el turista y ciudadano se pueda ir subiendo y bajando, disfrutando de las distintas zonas de nuestra ciudad».

Desde `Por La Rioja´, «nos ofrecemos a aportarles una vez más, las propuestas que llevamos en nuestro programa para ambas cuestiones. Ya que por lo que parece y a falta de programa, en algunos temas sí que les tenemos que agradecer que cojan el nuestro. Nos referimos, entre otras cosas, a la contratación del profesional para la supervisión de caminos rurales y bienestar animal. Algo en lo que pusimos mucho énfasis. La pena es que cogieron la idea, pero tampoco han sabido ejecutarla correctamente. Deberían hacer público a quién han contratado, cuántas horas y cómo. Complicado hacer bien el trabajo, cuando trabajas tantas horas en otros sitios, es imposible cubrir más. Pero parece que el tener mayoría absoluta, va unido a pensar que puedes contratar a dedo a quien te parezca».

Sobre los vestuarios de El Ferial. En este caso, parece que es más fácil echarse la culpa los unos a los otros que tomar las riendas y solucionar el problema. 17.000 euros perderemos por no ponerse los dos partidos de acuerdo. Igual hay que preguntar ¿por qué la empresa no se presentó el día que supuestamente tenían que haber empezado la obra? Si no se presentaron, no cumplieron y no habría que pagarles nada«, en alusión a la penalización que habrá que abonar a la compañía. «Y si alguien les mando no presentarse, habrá que saber quién fue y pedir responsabilidades«.

La formación indica que «pretendíamos darles los 100 días de confianza al nuevo Ayuntamiento, pero pasan los días y seguimos sin propuestas, sin conocer ningún plan de actuación claro ni ambicioso para nuestra ciudad. Como no nos dejan proponer en las comisiones, intentaremos proponer en el siguiente pleno e intentar que nos contesten a alguna pregunta, ya no como oposición sino también como ciudadanos. Tanto que decía la señora Alcaldesa que iba a escuchar a todos. No sabemos si a alguno escuchará, pero nosotros no debemos ser ciudadanos para ella».

(Foto de archivo)