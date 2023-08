OPINION. ASYA, por alusiones

«Desde ASYA y en referencia a las ultimas declaraciones de la señora Vidaurre.

Hace días nos están llegando publicaciones sobre las colonias y el ayuntamiento, algunas hablando sobre nosotras, no nos hemos pronunciado hasta ahora porque queríamos hacer las cosas bien, pero como siempre se nos deja con el culo al aire.

¿Reportan un gasto de 15.000 euros para 4 meses? No sabemos absolutamente nada sobre cómo o dónde van a esterilizar a los gatos, varios de los cuales ya están esterilizados.

Especificando, no se ha solucionado debido a la falta de implicación del ayuntamiento y acabar nosotras haciendo más de lo que debíamos, aun tapando ilegalidades que se han realizado, como tirarlos a la basura.

En el convenio de 2021 se hablaba, además del presupuesto, de la falta de un emplazamiento para realizar nuestras labores como asociación. En 2022 este se renovó de forma verbal, a pesar de esto no hemos recibido ni el presupuesto ni un espacio donde realizar nuestras labores. Todavía no sabemos qué ocurrirá en 2023, ya que la señora Vidaurre nos comunicó en la reunión mantenida el día 27 de Julio que no renovaría el convenio por falta de fondos. Falta de fondos, por las cuales no quieren renovar el convenio, existiendo gastos de veterinario, incineraciones y alimentación pendientes. Después aparece un presupuesto de 15.000 euros. Que nos consta que además del sueldo del Rural, otros 5.000€ han sido para comprar pienso, pues bien, ASYA se desentiende de la recogida de ese pienso, no nos parece moral ni ético coger pienso comprado con un dinero que no era para ese fin, cuando no se ha ni planteado colaborar con ASYA ya que nunca han tenido la intencion de dicha colaboración, y que ademáschay gastos más importantes que comprar pienso sin tener las colonias controladas, así que ASYA NO VA A RECOGER NADA DE PIENSO REPARTIDO POR EL AYUNTAMIENTO en estas circunstancias.

Luego tenemos que leer en un comunicado que hasta qué punto estamos dispuestas a colaborar, ¿en serio? Recogemos gatos aplastados por coches, atropellados dando nuestra vida por intentar salvarlos, recogiendo y haciéndonos cargo de los muertos. ¿HASTA QUE PUNTO QUEREMOS

COLABORAR?

Se supone que desde el día 1 de agosto hay una persona cobrando para aplicar el CER en esta localidad, ¡EL CER ESTA YA IMPLANTADO DESDE FEBRERO DE 2021!

Desde ASYA tenemos documentación de vacunación y castración, además de las asistencias realizadas hasta el día de hoy, las cuales se nos exigen desde el ayuntamiento, sin aclararnos cual será nuestro papel de ahora en adelante. No conocemos las funciones que desempeñara el guarda, ya que nosotras pensábamos después de la reunión que su función sería capturar y castrar, además de la recogida de animales muertos.

Hoy no sabemos si se limitará a esas funciones o de que se hará cargo. ¿Quién se queda con los gatos abandonados? ¿Quién se encarga de buscarles adopciones? ¿Quién se encarga de recoger a los heridos para curarles y que vivan dignamente? Nosotras seguimos haciendo lo mismo, no solo no cobrando, si no que seguimos sumando deuda. Suma y sigue, pero fue decisión nuestra, velar por el bienestar de las colonias con la colaboración del ayuntamiento que a día de hoy va por libre, se supone que han sacado un gato de un pozo… un pozo que tapamos nosotras hace 1 año para que eso no pasara… que se ha rescatado a otro de un coche, nos parece estupendo si es así, pero… donde están esos gatos? Los han soltado sin más? Alguien se encarga de vacunarles aprovechando la captura ? Siguen sin informar de nada.

¿Como es posible que en otras localidades en las que si cuentan con nosotras se está aplicando el CER y cerrando colonias sin necesidad de pagar sueldo a nadie? ¿Como es posible que piensen en comprar pienso y pagar sueldo cuando los gatos tratados de Haro tienen deuda

pendiente?

No nos queríamos pronunciar porque no queremos polémicas, pero consideramos que teníamos que contestar después de dejar en el aire que somos parte del problema existente.

Nos han dejado sin información sobre la gestión de su aplicación del método CER y que se diga que estamos cobrando del Ayuntamiento para encargarnos de los gatos, no ciudadanos de Haro, ¡ASYA La Rioja NO COBRA NI UN DURO! Pero seguimos cuidando de ellos y más ahora, no vamos a permitir ni una sola mala gestión en dichas colonias. Vamos a vigilarlos como hasta ahora, no vaya a ser que resulte como hace dos años, que el fin no era el retorno de los gatos a sus colonias… ¿Y se pregunta hasta qué punto estamos dispuestas a colaborar? ¿Hasta qué punto? Esa pregunta no se le hace a una protectora de animales, porque entonces muy poco sabéis de la labor que realiza.

A estas alturas con todo lo que hemos pasado, esa pregunta sobra, ¿cómo vamos a colaborar sin convenio de colaboración y sin que nos informen de nada? ¿Cómo vamos a colaborar con un guarda rural que está en contra de la Ley de Bienestar Animal? ¿Que es cazador? y así se

refleja en las redes. Estábamos dispuestas a pasarlo por alto, pero ni siquiera nos han dado la oportunidad.

Sra. Vidaurre, hace 4 meses se quejo de que no se le daba información desde el ayuntamiento, que querían la información de primera mano no de las protectoras, claro ya nuestra labor importaba poco para usted, ahora está haciendo usted lo mismo, no da información más allá de justificar el sueldo del guarda rural.

Hoy estamos cabreadas, pero con mucha más fuerza».