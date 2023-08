Andreu denuncia que las injerencias del Gobierno regional ponen en peligro Voces de la Lengua

La secretaria general del PSOE de La Rioja, Concha Andreu, ha recordado que “como consecuencia de la enorme oportunidad que suponen los fondos europeos, durante la pasada legislatura, los socialistas pusimos en marcha el proyecto Valle de la Lengua, dentro del cual creamos la iniciativa Voces de la Lengua”. Andreu ha afirmado que Voces de la Lengua es un proyecto pionero y un gran reclamo que, además, ha causado enorme impacto, ya que en los primeros 6 meses de existencia unos 5.000 espectadores han asistido a las diferentes propuestas de Voces.

Andreu ha asegurado que todo esto está en peligro “única y exclusivamente por la mirada pacata de un nuevo Gobierno que no quiere cambios, que no asume riesgos y que no ama la cultura”. La secretaria general del PSOE ha relatado que tal y como apunta el director de Voces, “el cambio político en La Rioja ha sustituido el diálogo por el silencio, lo abierto por lo impositivo, la convivencia de lo local, lo nacional y lo internacional por límites que empobrecen y devalúan el programa”. Concha Andreu ha señalado que todo esto “va contra la esencia de Voces de la Lengua”.

Es lamentable, ha añadido Andreu, que la mala política y las viejas inercias del PP de La Rioja “fulminen de un plumazo las directrices artísticas hasta herir de muerte la esencia de Voces de la Lengua”. Concha Andreu ha pedido al Gobierno de Capellán que rectifique su posición sobre Voces de la Lengua y ha recordado que más de 360 personalidades de la cultura de una docena de países remitían un comunicado “para defender el desarrollo sin injerencias de Voces de la Lengua”.

La secretaria general del PSOE ha aseverado que “queremos que sigan pasando por La Rioja nombres del prestigio de José Sacristán, Silvia Marsó, Juan Mayorga o Amancio Prada”. Además, ha lamentado la cancelación de un evento con artistas de la talla de Amaral, Santiago Auserón, Julieta Venegas, Miguel Poveda, Andrés Calamaro o Carmen Linares.

Andreu ha avanzado que los socialistas “vamos a llevar al parlamento las iniciativas que sean necesarias para exigir al Gobierno de La Rioja que abandone el sectarismo y se dedique a cuidar e impulsar Voces de la Lengua”.