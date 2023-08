Pérez Pastor: “El Gobierno va a ser escrupuloso en el control de cada euro que se invierte, como los 3 millones de euros anuales de fondos propios destinados a Voces de la Lengua”

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha renovado “el compromiso de transparencia, la buena gestión, las buenas prácticas y el buen gobierno del Ejecutivo regional”, a la vez que ha subrayado el “interés por programar actividades culturales relacionadas con el español, de calidad y para todos los riojanos y los que nos quieran visitar”. Una labor que están desarrollando y que los agentes del sector artístico conocen de primera mano, “saben que estamos con ellos, por aupar su labor, promocionarla dentro y fuera de La Rioja, para que sean cada vez más competitivos”.

Pérez Pastor ha ejemplificado el compromiso del ejecutivo con la transparencia en la gestión informando a los riojanos “sobre algunas cuestiones relacionadas con el programa Voces de la Lengua que no se ajustan a la realidad y que, lamentablemente, generan ruido y no hacen un favor al proyecto cultural, ya que lo contrario al ruido es la información”, ha apuntado.

El consejero y también patrón de la Fundación para la Transformación, de la que depende este programa, ha apuntado que las recientes declaraciones realizadas por el director artístico de Voces de la Lengua, Ignacio García, “carecen de veracidad y parecen paños en la herida ante las hipotéticas consecuencias que puede tener la auditoría que el Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha”.

Dos reuniones y ninguna “injerencia”

En este sentido, el consejero ha puntualizado que “Voces de la Lengua es un proyecto financiado con fondos propios y no con fondos europeos, en concreto con tres millones de euros anuales de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja”. A su vez, ha apuntado que no es cierto que no se hayan mantenido reuniones de trabajo con el director de Voces de la Lengua. Así, tras la toma de posesión de los consejeros, el pasado 2 de julio, el consejero de Hacienda se reunió en un primer momento con Ignacio García. En aquella ocasión, se le presenta a la consejería de Hacienda una programación para el mes de agosto sin los contratos pertinentes y sin la correspondiente memoria económica.

Posteriormente, ante la ausencia en España del director artístico, el consejero de Cultura mantuvo un encuentro con la directora técnica del programa. Como consecuencia de esas reuniones, él mismo ha explicado que “se amplía la programación de agosto, aumentado el abanico de localidades e incrementando la presencia del talento riojano, otro de los compromisos cumplidos por este Ejecutivo. Una programación que, como recordarán, se presentó en la sala de prensa de la sala Gonzalo de Berceo el pasado 1 de agosto. Esa es toda la “injerencia” –ha resaltado con ironía- que parece que ve este director, el resto son paños en la herida ante las hipotéticas consecuencias que puede arrojar la auditoría en marcha sobre Voces de la Lengua y cuyas conclusiones se detallarán en una comparecencia en el Parlamento de La Rioja”.

105.000 euros en 2023 para el director artístico de Voces de la Lengua

En el proceso de ofrecer más luz sobre la gestión de este programa, Pérez Pastor ha informado de que “el director de Voces de la Lengua recibirá este 2023 un total de 105.000 euros a cargo del presupuesto de todos los riojanos. Así, se firmó con la administración, en un único acuerdo, un sueldo anual de 75.000 euros, a los que hay que sumar la “cesión” de los derechos de la marca Voces de la Lengua que le ha reportado en 2023 un ingreso extra de 30.250 euros. En total, unos ingresos por importe superior a 105.000 euros a los que hay que añadir los gastos de transporte, dietas y alojamientos en cada ocasión que visita nuestra Comunidad”.

“Si algo pueden tener meridianamente claro los riojanos, es que este Gobierno va a ser escrupuloso en el control de cada euro de dinero público que invierte en cualquier ámbito. Nos comprometimos a auditar, evaluar e informar y eso es lo que haremos próximamente en el Parlamento de La Rioja”, ha finalizado.