La UAGR reclama actuaciones urgentes ante el anuncio de precios de la uva muy por debajo de los costes de producción

«La Unión ya puso en conocimiento esta situación a la consejera de Agricultura ayer, y hoy se lo ha comunicado a la AICA y a la Organización Interprofesional del Vino de Rioja.

Como ya es habitual, hasta que no arranca la vendimia los viticultores no empiezan a saber los precios que las bodegas pagarán por las uvas, lo que sucede cuando ya no tienen capacidad de maniobra para elegir comprador. Hasta la fecha solo se conocían contadas operaciones entre bodegas y sus proveedores habituales, ligeramente por encima de los costes de producción, pero esta semana se ha conocido que una gran bodega, perteneciente al Grupo Rioja, ha presentado contratos a sus proveedores para que acepten precios de 0,54 €/kg para las tintas y 0,60 para las blancas.

Ante este escandaloso anuncio, la UAGR-COAG se puso en contacto ayer con la consejera de Agricultura para poner en su conocimiento este grave insulto a los viticultores riojanos: Si la propia Consejería fija costes de producción medios para 2022 en 0,70 €/kg, una rebaja del 23% es absolutamente imposible que cumpla con la más mínima rentabilidad. Teniendo en cuenta, además, que esta campaña no solo se han incrementado los costes de producción respecto a la de 2022, sino que además los rendimientos que los viticultores pueden entregar por hectárea se han reducido. La Unión denuncia esta posición abusiva de la bodega, ya que los viticultores se ven obligados de esta forma a firmar contratos presuntamente ilegales ante la amenaza de tener que dejar sus uvas colgando en las cepas. Por este motivo, la UAGR-COAG solicitó ayer a la consejera de Agricultura que enfrentara este asunto, dado que la “autoridad competente” en La Rioja para hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria es la Dirección General de Desarrollo Rural, perteneciente a su Consejería.

Del mismo modo, la UAGR ha denunciado esta insostenible situación ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja y de la Coordinadora estatal COAG. También se ha comunicado esta situación a la Organización Interprofesional del Vino de Rioja, entidad que ha de velar por la buena salud de las relaciones comerciales entre sus miembros. De todos estos organismos la Unión reclama compromiso y actuaciones urgentes, por ejemplo, con multas realmente disuasorias para que este tipo de prácticas no salgan rentables a determinadas bodegas que operan en la DOC Rioja.

El presidente de la UAGR-COAG, Óscar Salazar, expone que “no vamos a consentir ni que haya viticultores que no tengan donde entregar sus uvas, ni que a otros les obliguen a firmar contratos a sabiendas de que sus costes de producción no se cubren con los precios ofertados. Traer adelante uvas de calidad, como las que exige una Denominación de Origen Calificada, no se puede hacer a cualquier precio”.

Por último, la Unión recuerda que sigue dispuesta a transmitir denuncias como esta a la AICA, con precios claramente muy por debajo de los costes de producción, guardando el pertinente anonimato de los viticultores afectados».