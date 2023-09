El PR+ logra el apoyo de los concejales de la oposición para reprobar al alcalde de Nájera por acusar a su edil de acosar a una concejala del equipo de gobierno

El Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Nájera valora positivamente que haya prosperado la moción que los regionalistas defendieron en el pleno para reprobar al alcalde Jorge Salaverri por acusar al portavoz riojanista, Sergio Díez, de acosar a la edil popular de Ferias, Rosana Secades.

Díez agradece a PSOE e IU-Podemos el apoyo que ha recibido la iniciativa regionalista. “El alcalde de Nájera vertió hacia mi persona unas acusaciones muy graves, de las que no quiso retractarse ni pedir disculpas”, ha lamentado.

Díez ha recordado que esta acusación por parte del regidor najerino, el popular Jorge Salaverri, se produjo después del pleno en el que los regionalistas recriminaron al equipo de Gobierno que no invitara a la Corporación a la inauguración de la Feria Outlet del Mueble de Nájera ni que tampoco acudiera la concejala de Ferias.

“Pese a haber intentado en varias ocasiones que el alcalde se retractase, no nos ha quedado otra opción que pedir su reprobación. No podemos consentir este tipo de acusaciones, que lo único que pretenden es desviar la atención ante su incapacidad e ineficacia al no invitar a la Corporación a la Feria del Mueble y a dirigir el Pleno, ya que si hubiera habido realmente acoso a algún miembro del Ayuntamiento de Nájera debería haberse suspendido de inmediato”, ha subrayado.

“Es lamentable que el alcalde de Nájera haya sido reprobado por la mayoría de los concejales de la Corporación sin haber llegado a cumplir siquiera cien días en el cargo”, ha censurado Díez.