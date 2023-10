Vidaurre: «En ningún momento el Equipo de Gobierno ha ninguneado a ningún partido …/… pediría a Luis Salazar que deje de manipular y mire más por los contribuyentes jarreros»

Laura Vidaurre Treviño, de VINEA, en sus redes sociales, transmite «la tranquilidad y el optimismo que Haro se merece»

La concejala de VINEA, señala que «en ningún momento el Equipo de Gobierno ha ninguneado a ningún partido ni mayoritario ni minoritario, es más, se les ha dado total confianza para remar en la misma dirección, pero parece ser que eso es lo que ellos dicen que quieren hacer y en en el fondo no es así.

Todos entendemos que la oposición tiene que ejercer su papel, pero opino que siempre teniendo por objetivo el bien común de los ciudadanos de Haro.

En cuanto a las declaraciones del Señor Don Luis Salazar donde dice que se le está apartando de disponer de toda la información y de que poco nos ha durado la transparencia, tengo dos puntualizaciones importantes:

En la Comisión de Medioambiente del 14 de agosto, a mí, como Presidenta de la Comisión, me exigió un registro de horas y titulaciones del guarda contratado ya que me acusó de ciertas irregularidades en la contratación e incluso publicó un artículo al respecto.

En la siguiente comisión que era el momento de enseñarle el expediente con toda esa información detallada y bastante más, no acudió. Posteriormente no me consta que haya solicitado dicha información para conocer el expediente de primera mano, por lo que me entra la duda de si realmente le interesaba dicho expediente o por el contrario sólo quería poner en duda la profesionalidad del Equipo de Gobierno y del funcionariado.

En cuanto a las dos últimas comisiones de Hacienda también cabe decir algo. El día 13 de septiembre (ante la imposibilidad de hacerla el 6 de septiembre por el luto oficial) se celebra una comisión extraordinaria de Hacienda para abordar temas de urgencia. En esa comisión se plantea la posibilidad de no celebrar la siguiente en un plazo de 7 días, justificando que no había temas de gran relevancia y por tanto yo expuse que no era necesaria, ya que lo único que conllevaba era un gasto extra de alrededor de 600 euros que deberían pagar los ciudadanos. En este caso él defendió que era necesario celebrarla porque la oposición tenía el derecho de ruegos y preguntas.

Yo ese mismo día informé a los 15 concejales y a la Alcaldesa que yo no acudiría porque no estaba de acuerdo en incurrir en dichos gastos, desde mi punto totalmente innecesarios. La comisión se celebró y cuál es mi sorpresa cuando me informo al respecto y veo que el Señor Don Luis Salazar no ha formulado ninguna pregunta de relevancia y dicha comisión ha durado escasos 10 minutos.

Pero no acaba ahí la cosa, en esa comisión no tenían ninguna pregunta que hacer sobre presupuestos, y casualmente a los dos días era urgente una Junta de Portavoces para abordar temas económicos. Le pediría por favor a Luis Salazar que deje de manipular información y mire más por los contribuyentes jarreros.

A pesar de todo, la alcaldesa, convoca una reunión de Concejales este jueves para dar la oportunidad a todos, sin excluir a los que legalmente no somos portavoces porque no tenemos grupo municipal.

Seguidamente se celebra la Junta de Portavoces Oficial (PP y PSOE) y la alcaldesa permite de buena fe que haya otro concejal más del PSOE y de Por La Rioja, contrariamente a lo que comentan de que se les están quitando privilegios.Todo lo contrario, se les están dando más de los que marca la legalidad.

Cuando el concejal de la oposición Luis Salazar nos acusa a Laura Vidaurre (VINEA) y Borja Merino (CIUDADANOS) de corderitos del PP, me gustaría decirle que no somos corderitos de nadie, simplemente queremos que se cumpla la legalidad.

Para no extenderme más, expresar a toda la ciudadanía de Haro y a los concejales de la oposición que el Equipo de Gobierno actual es un equipo SÓLIDO, con muchísimas ganas de gobernar y sobre todos con un fin común que es poner a Haro donde se merece, le pese a quien le pese. Ahora sí, este es nuestro punto de inflexión en el que el pasado está bastante dominado y ya vamos a empezar a poner en valor nuestro programa, no teniendo que focalizar todas nuestras fuerzas en solucionar problemas heredados.

Por ello quiero transmitir tranquilidad y mucho optimismo. El Equipo de Gobierno no escatima ni escatimará ni en horas, ni en trabajo ni en esfuerzo y su máximo objetivo es el de la buena gestión del dinero público sin despilfarros, en beneficio de todos y cada uno de los Jarreros.

Para terminar decirle a la oposición que tienen la oportunidad de contribuir a este avance haciendo política de verdad y una oposición sería, el resto creo que nuestro pueblo y nuestros ciudadanos no se lo merecen.