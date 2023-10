Una investigación amparada por la Fundación San Millán descubre dos nuevos fragmentos de un Liber sermonum en el fondo del Monasterio de San Millán de la Cogolla del Archivo Histórico Nacional

Salvo el manuscrito silense, no se conocía un solo fragmento de otro ejemplar del Liber sermonum, obra que debió circular en la península ibérica durante los siglos VII al XI. Este nuevo hallazgo evidencia la importancia de las investigaciones impulsadas por la Fundación San Millán, que ayudan a conocer el importante acervo histórico, cultural, patrimonial y bibliográfico del scriptorium emilianense.

Una investigación amparada por la Fundación San Millán y dirigida por el investigador Javier García Turza ha descubierto, en el fondo del Monasterio de San Millán de la Cogolla en el Archivo Histórico Nacional, dos nuevos fragmentos del códice emilianense, pertenecientes a un Liber sermonum. Se trata de los restos de un códice hoy día no conservado, procedente del scriptorium del Monasterio de San Millán de la Cogolla. El Liber sermonum, conservado hasta nuestros días en un único manuscrito silense, estuvo en uso en la liturgia hispánica hasta su abolición y su sustitución por la liturgia romana.

Este hallazgo, que el Archivo Histórico Nacional destaca como ‘La pieza del Mes’, se produjo cuando se revisaba la documentación del Monasterio y consta de dos tiras de pergamino que se encontraban cosidas a modo de refuerzo en un documento en papel, una al exterior y otra en el interior. En este documento, fechado el 5 de noviembre de 1514, Juan de Gaona, procurador del Monasterio, solicitaba al alcalde de San Millán sacar el traslado de una carta de censo que le presentó, ante la circunstancia de que se pudiese perder o destruir el original.

Para una mejor conservación y consulta, los dos textos han sido separados del citado documento. El primero de ellos pertenece a un sermón de San Cesáreo de Arles, que lleva por título en el códice silense: Sermo in natale apostolorum Iacobi et Ihoannis ubi ostenditur qui futurum sit de tribus amicis quando facit de eo quod fistuca nutriatur in trabem. El segundo es también un sermón, en este caso anónimo, cuyo título es: Sermo in diem circumcisionis domini.

Ambos textos son conocidos por otros manuscritos y han sido ya publicados, lo relevante para los expertos en este caso es que salvo el manuscrito silense, no se conocía ni siquiera un solo fragmento de otro ejemplar del Liber sermonum, obra que debió circular en la península ibérica durante los siglos VII al XI.

La información facilitada por el Archivo Histórico Nacional, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, subraya que es importante tener en cuenta que este fragmento perteneció al Monasterio de San Millán de la Cogolla, porque el códice silense escrito a finales del siglo XI o en los inicios del siglo XII, directa o indirectamente procede también de allí. Todo hace indicar que este códice fue desmembrado en el propio Monasterio antes de 1516 y sus hojas empleadas, posiblemente, para refuerzos de documentos del archivo, como es este el caso. Desgraciadamente, esta fue una práctica habitual tal como lo demuestran los fragmentos conservados de otros monasterios.

Este nuevo hallazgo evidencia la importancia de las investigaciones impulsadas por la Fundación San Millán, que ayudan a conocer el importante acervo histórico, cultural, patrimonial y bibliográfico fruto del scriptorium emilianense.