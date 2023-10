Laura Vidaurre pide «coherencia» al PSOE por `Voces de la Lengua´

La concejala de VINEA Haro, miembro del equipo de gobierno municipal, señala en sus redes sociales que «resulta que ahora hay que poner en valor el castellano en el proyecto voces de la lengua y es una aberración no hacerlo como ellos pretendían, pero en el Congreso de los Diputados no importa no defender el castellano…

Yo pediría un poquito más de coherencia al partido que hace esas declaraciones. Ya vale de manipular información y llevarla al terreno que interesa y cuando interesa. Debemos defender el castellano y todo lo que conlleva siempre y en todo momento», concluye.