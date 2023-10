Muévete Santo Domingo consigue 857 firmas para solicitar la implantación de una ruta de autobús regional directa y diaria a Logroño a las siete de la mañana

El Grupo Municipal Muévete Santo Domingo ha mostrado su “satisfacción por el apoyo vecinal de los calceatenses que ha recibido la iniciativa de recoger firmas para solicitar la implantación de una ruta regional directa y diaria, con salida a las siete de la mañana, desde Santo Domingo a Logroño, con el objeto de paliar el deficiente servicio público de transporte de personas por carretera que afecta a nuestra ciudad. Esta mañana se ha realizado la entrega de petición junto a las 857 firmas en el registro de la Oficina de Atención al Ciudadano del Gobierno de la Rioja en Santo Domingo de la Calzada; En palabras del portavoz de Muévete Santo Domingo en el Ayuntamiento, Carlos Barrón, «pone de manifiesto que Santo Domingo de la Calzada necesita y quiere esa nueva línea regional de autobuses.

La Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja, establece en su art. 1 c) El derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones sobre asuntos que sean directa o indirectamente de interés públic0, y, asimismo el art 5 de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración Local de La Rioja, establece respecto a los servicios públicos esenciales:

1. Todos los ciudadanos residentes en los municipios riojanos tienen derecho a disfrutar de los servicios públicos esenciales, sin discriminación por razón de su situación en el territorio.

2. Todas las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja tienen la obligación de cooperar a la efectiva prestación de los servicios públicos esenciales en todo el territorio riojano, a través del ejercicio de sus competencias propias y de la colaboración entre las diversas Administraciones.

Que es conocida la problemática de la falta de servicio de transportes de personas en línea regular, afectando significativamente a la ciudad de Santo Domingo.

En las últimas semanas se ha conocido la problemática especial de los estudiantes calceatense, con enormes dificultades para poder acceder a sus sesiones académicas en hora puntual por la falta de líneas y plazas en el servicio de transporte de personas.

Que siendo pues un servicio esencial para el desarrollo de la ciudad y especialmente de su población joven, las concesiones de líneas o rutas de transporte por carretera debería corregir estas discriminaciones para hacer efectiva la igualdad de los riojanos y el adecuado derecho a la educación de los calceatenses en cuanto se tiene que desplazar a la capital para completar su formación.

Sin descartar otras rutas que el día a día hagan necesaria otra intervención este grupo municipal ha recogido 857 firmas adjuntas para solicitar de esta Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación las actuaciones necesarias para la implantación de una ruta DIRECTA desde Santo Domingo de la Calzada a Logroño a las siete de la mañana, con el objeto de garantizar a nuestros jóvenes puedan llegar sin demora a sus estudios superiores. El «éxito» del proceso de recogida de firmas han sido «las mejores expresiones de nuestros vecinos de solicitar lo que es justo, y defender a nuestra ciudad de la gran discriminación que nuestra ciudad lleva recibiendo desde el Gobierno Regional ante la incapacidad del alcalde “palmero del PP” y su equipo de Gobierno. Parche del PP y el alcalde adulador «De momento, no se han detectado problemas ni en horarios ni en plazas»: Esta es la excusa que el alcalde de la Ciudad, Raúl Riaño y desde la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja ponían para justificar que Santo Domingo de la Calzada era la única localidad que no mejoraban el servicio , a ambos mandatarios se les olvidaba << Que la ciudad de Haro tampoco tenía quejas por escrito como en la ciudad calceatense , pero sí que mejoraron la línea>> . El alcalde no ha sido capaz de realizar una llamada telefónica para interesarse de la situación de las afectadas por ejemplo de los que salieron en los medios de comunicación; Pero la guinda del pastel del señor Riaño es cuando se contradice y afirma que aunque no hay quejas se ha actuado, y vende con “honores y flores” su nula gestión del problema y el parche de adelanto de 15 minutos de la línea al Gobierno de la Rioja del PP, ambos merecedores de ser nominados para condecorarles con la “medalla de la Ciudad”, concluyen.