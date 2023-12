VINEA Haro califica de “inocentada” la interpretación que hace el PSOE de las tasas e impuestos municipales

En sus redes sociales, la edil de VINEA, miembro del Equipo de Gobierno, Laura Vidaurre, señala que: “Tras las declaraciones despectivas por parte del Partido socialista en cuanto a los presupuestos y la gestión del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro, quiero puntualizar lo siguiente:

La inocentada es la noticia y la interpretación de la misma, que nada tiene que ver con la realidad. Para hacer estos juicios de valor hay que estar bien documentado, bien informados, que ustedes lo están por parte del equipo de gobierno y haber estudiado el presupuesto a fondo que parece que no es así por las conclusiones a las que ustedes han llegado. Las tasas NO SE SUBEN, aumenta la recaudación de las tasas porque se recauda lo que se debe, es decir se ha hecho un trabajo exhaustivo de revisión para que no haya agravio comparativo y todo el mundo pague por igual lo que le corresponde.

El gasto social SUBE considerablemente y la eficiencia energética también y si en algún caso alguna partida baja, no es en detrimento del servicio para los ciudadanos, al contrario , es porque se da el mismo servicio o mejor, pero a menor coste, ya que hay un gran trabajo de gestión por detrás. Por poner un ejemplo se va a dar un servicio social concreto que va a pasar de costar 60.000 euros al año a 15.000 euros y que cumple con las necesidades del servicio y de los usuarios perfectamente. Tampoco dicen ustedes que la partida de gastos protocolarios y de gastos políticos bajan considerablemente en beneficio de los ciudadanos y de las asociaciones, dejando atrás el despilfarro en viajes, cenas, eventos, etc…

Pueden intentar sembrar la duda, pero la buena gestión va a dar sus frutos y los jarreros verán que estamos cumpliendo lo que hemos prometido”, concluye.