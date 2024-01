El Gobierno de La Rioja presentará un recurso solicitando la paralización del procedimiento de autorización del proyecto de línea de alta tensión Tauste-Jundiz

El Ejecutivo fundamenta el futuro recurso atendiendo a motivos formales, como la falta de acceso a la información o indefensión; y a aspectos de fondo, como su incompatibilidad con el paisaje y la protección del entorno agrario y natural.

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha acordado interponer un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas que otorga a Energía Inagotable de Providentia, SL, autorización administrativa previa para el parque eólico Providentia y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Zaragoza, Navarra, La Rioja, Álava y Burgos, publicada el pasado 5 de enero de 2024 en el Boletín oficial del Estado (BOE).

Hasta esa fecha, ha explicado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, La Rioja no aparecía vinculada al proyecto de Providentia que, “de forma perversa y sin previo aviso”, acumula a su expediente de tramitación la línea de alta tensión Tauste-Jundiz, hasta ahora asociada al parque fotovoltaico Tara y Umiko del Grupo Forestalia, otorgando de esta manera la autorización a dicha línea de 180 kilómetros que atravesaría La Rioja de Alfaro hasta Briñas, afectando a 29 municipios riojanos.

Con la presentación de este recurso transversal, en el que ya trabajan varias consejerías y departamentos del Gobierno Regional aportando sus alegaciones, el Ejecutivo que preside Gonzalo Capellán cumple su compromiso de defensa del paisaje y firme oposición a un proyecto que perjudica los intereses de la Comunidad y de los riojanos. El Gobierno de La Rioja recurrirá esta resolución ministerial y solicitará medidas cautelares, hasta alcanzar la vía judicial, para que hasta que el recurso no se resuelva, no continúe la tramitación de la línea.

A la vista de estas decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Gobierno de La Rioja entiende que se ha menoscabado la información y el interés legítimo del Ejecutivo como afectado, limitando así sus posibilidades de defensa.

Pese a que la propia resolución publicada en el BOE advierte de que de manera previa los órganos competentes en medio ambiente de las comunidades autónomas afectadas deberán ser informados y promulgar informe favorable, “a día de hoy esa comunicación preceptiva no se ha producido. El Gobierno de La Rioja no ha recibido documentación sobre el proyecto de Providentia, SL por lo que éste no ha sido ni informado ni cuenta con nuestros informes favorables”, ha subrayado.

La intención del Gobierno de La Rioja frente a esta autorización administrativa previa para el parque eólico Providentia, “un nuevo actor que, en el marco de un juego propio de trileros, incluye por sorpresa a La Rioja”, es formalizar la interposición de un recurso de alzada atendiendo a diferentes motivos “que van desde cuestiones formales, como la falta de acceso a la información o indefensión, a aquellas de fondo relativas a la incompatibilidad con el paisaje y la protección de nuestro entorno agrario y natural”, ha apuntado Manzanos.

Del mismo modo, ha precisado que al Ejecutivo Regional no le consta que el nuevo promotor, Energía Inagotable Providentia, “haya aceptado y asumido los condicionantes dispuestos en la declaración de impacto ambiental de los parques fotovoltaicos Tara y Umiko, promovidos por Energía Inagotable Tara, incurriendo así en una evidente falta de continuidad en un expediente que carece de rigor”.

El Ministerio que dirige Teresa Ribera obvia el rechazo unánime que este proyecto ha generado en nuestra Comunidad “ya que causa un irreparable impacto y graves afectaciones para el paisaje y para varias zonas protegidas de nuestra comunidad, patrimonio de la humanidad, bienes de interés cultural y zonas agrícolas”, ha subrayado.

Noemí Manzanos ha finalizado emplazando al Ministerio a que “cese en su pretensión, casi obsesiva, con esta línea que supondría destrozar el paisaje de La Rioja de este a oeste”.