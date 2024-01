AUDIO. Naiara Hernáez: “No se puede seguir llamando `Carnaval del Vino´ a un evento que ha cambiado de esencia”

El PSOE de Haro siempre apoyará que el Ayuntamiento apueste por nuevos proyectos para la ciudad, pero no cree conveniente utilizar el nombre de `Carnaval del Vino´ para el nuevo formato que el equipo de gobierno ha decidido darle a la actividad.

Para Naiara Hernáez, no se puede seguir llamando `Carnaval del Vino´ a un evento que ha cambiado de esencia y no sirve para presentar las añadas de las bodegas participantes. La líder socialista cree que se podría haber mantenido el formato inicial, que “no está agotado”, ubicando el acto en las propias bodegas o en algún edificio emblemático.

Los socialistas confían en que esta decisión del equipo de gobierno no origine que “en pocos años, el `Carnaval del Vino´ pueda aparecer en Logroño”, como ya se intentó hace años y se luchó para que no fuera así. La portavoz socialista cree que el evento que propone ahora el equipo de gobierno “se podría hacer en la plaza en septiembre o en octubre”, pero no con el nombre de `Carnaval del Vino´.

Por su parte, la edil socilista Elena Ugarte defiende que el `Carnaval del Vino´ siempre ha sido una actividad “elegante” y de “calidad” y que esto puede ser su fin, por lo que recuerda que “también hemos perdido la `Eroica´” y se pregunta si “lo próximo será el `Garnacha´”.