El FC La Calzada, reconocido al `Mérito Deportivo 2022-2023´ en la próxima Gala del Deporte Riojano

El alcalde de Santo Domingo de la Calzada señala en sus redes sociales que «me acaba de comunicar la directiva del FC La Calzada que en la próxima gala del deporte riojano (11 de marzo a las 20:00) van a ser reconocidos con el galardón al «mérito deportivo 2022-2023″ no hay nada más que añadir, no hay nada más que justificar, ¡enhorabuena! Dignos merecedores sin ninguna duda, lo que vivimos el año pasado no tiene nombre», comcluye.

