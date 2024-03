PP: «El Gobierno de Sánchez sigue empeñado en autorizar la línea de Alta Tensión ‘Tauste-Júndiz’ en contra de los intereses de La Rioja»

El Boletín Oficial de La Rioja publica una resolución, fechada el pasado día 12 por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Transición Ecológica, en la que se otorga a la empresa ‘Energía Inagotable de Providentia’ autorización administrativa previa para su parque eólico de 28 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación en las provincias de Zaragoza, Navarra, La Rioja, Álava y Burgos

Se trata de un trámite administrativo más del Ejecutivo central para autorizar un proyecto al que el Gobierno de La Rioja se opone firme y rotundamente, puesto que la línea de Alta Tensión que lleva aparejada, entre los municipios de Tauste (Zaragoza) y Júndiz (Álava), contempla la instalación de 250 postes eléctricos de gran tamaño entre las localidades de Alfaro y Briñas, a través de 29 municipios de nuestra Comunidad.

Lo que no está tan claro es que el Partido Socialista de La Rioja esté en contra de la citada actuación, como así lo demuestra el hecho de que el Gobierno del PSOE siga tratando de sacar adelante este proyecto de manera obsesiva. Si el Gobierno de Sánchez no lo hubiese autorizado, ahora no habría nada que paralizar. Porque fue el Gobierno socialista el que aprobó la declaración de Impacto Ambiental y ahora siguen tratando de sacarla adelante a través del BOE.