El Gobierno de La Rioja audita la compra de mascarillas del Ejecutivo de Concha Andreu por 5,5 millones de euros ante «presuntas irregularidades»

El Consejo de Gobierno ha acordado encargar una auditoría externa para esclarecer el procedimiento de adquisición por contrato de emergencia en 2020 de 5,5 millones de mascarillas para el SERIS.

Tras los análisis internos realizados, el Ejecutivo regional ha constatado que la aceptación del material, valorado en 3.080.000 euros, no siguió los cauces habituales, puesto que fue recepcionado por personal de la Fundación Riojana para la Innovación (FRI) y no por el del SERIS. Parte de estas mascarillas, además, nunca llegaron a ser empleadas una vez contrastado que no eran adecuadas para el uso sanitario, y permanecen guardadas en un almacén de la Comunidad Autónoma en Arrúbal.

Dentro del proceso de exploración y control de la Administración autonómica que lleva meses ejecutando el Ejecutivo que preside Gonzalo Capellán, y en el marco de las investigaciones abiertas en diferentes comunidades autónomas sobre los contratos de adquisición de material protector durante la pandemia de la COVID, el Gobierno de La Rioja ha examinado la adquisición por el procedimiento de urgencia de 5,5 millones de mascarillas para el SERIS en 2020.

De este análisis, el Ejecutivo regional deduce que concurrieron actuaciones que merecen ser investigadas de una forma más exhaustiva y profunda, entre ellas, que la recepción del material no la hizo desde el primer momento el SERIS, como es preceptivo, sino responsables de la Fundación Riojana para la Innovación.

Por ello, y a propuesta de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, el Consejo de Gobierno ha decidido encargar una auditoría de cumplimiento normativo externa para conocer todos los detalles de la operación y, de esta forma, poder informar y rendir cuentas en el Parlamento de La Rioja con la máxima transparencia, consciente de que este es un asunto de gran interés público. En este sentido, cabe recordar que la comisión de investigación abierta en la Cámara sobre este tema decayó con la conclusión de la pasada legislatura.