PSOE: «El Plan General actual no contempla ningún suelo dotacional deportivo donde se puedan hacer unas instalaciones deportivas que la ciudad de Nájera se merece»

En un comunicado, el PSOE de Nájera señala que: «Durante muchos años se ha escuchado la promesa de un campo de fútbol para Nájera. El Plan General actual no contempla ningún suelo dotacional deportivo donde se puedan hacer unas instalaciones deportivas que la ciudad de Nájera se merece, no un mero parche que no soluciona los problemas de base que existen.

En la pasada legislatura y dentro de la redacción del avance del nuevo Plan General, se contemplaron los diversos sectores dotacionales, necesarios para un desarrollo correcto de la ciudad, contemplando entre otras cosas, el nuevo colegio San Fernando, el nuevo cuartel de la Guardia Civil y el dotacional deportivo para poder tener unas instalaciones deportivas dignas.

Dada la problemática surgida por los campos de entrenamiento de la escuela de fútbol y del déficit de instalaciones para soportarlo, se

puso encima de la mesa la única solución factible y realizable a corto plazo.

En marzo del 2023, el equipo de gobierno se reunió con la junta directiva del Náxara C.D. dando las explicaciones necesarias y contemplando la solución a corto plazo, cuatro meses de ejecución, resolviendo el problema de los entrenamientos y partidos, tanto de la escuela de fútbol, como del Náxara.

Para poder afrontar esta solución se encargó un proyecto que fue entrega do en el Ayuntamiento en marzo del 2023 U n proyecto también consensuado con la directiva del Náxara, donde además del cambio de césped, pasando de natural a artificial de última generación, se contempla un cierre perimetral del campo y arreglo de las diferentes zonas en mal estado, por ejemplo, la escollera del fondo norte.

El proyecto, en manos del Ayuntamiento, era y es la única solución a corto plazo para poder dar solución a las carencias que tiene esta ciudad de instalaciones deportivas. Habrá que preguntar por qué motivo lo dejaron de lado, perdiendo un tiempo precioso para solventar la gran demanda existente.

La incapacidad del equipo de gobierno y del concejal de deportes en especial, nos consta que él ha sido el primer opositor a realizar esta obra sin ofrecer otra alternativa ha derivado de tener una solución cercana, a una utopía con difícil solución.

Cabe recordar este tipo de obra debería ser financiada a tres partes,tres partes, para que que no vuelva a ser lesiva para las arcas municipales como anteriores obras, pero que se sepa, solamente se conoce una parte. El Gobierno de La Rioja contempla subvencionar 310.000 euros en una 1ª fase, supuestamente en el ejercicio 2024. A día de hoy no hay ninguna subvención nominativa en el Ayuntamiento con esos datos, lo cual ya es grave. De este modo la solución ni tan siquiera llegaría para 2025. Poniendo otra vez el problema por delante de la solución.

El no contemplar la realización de este proyecto y la solución consensuada desde hace un año, dará lugar a la falta de instalaciones para la práctica del fútbol».