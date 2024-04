Francisco Ocón contesta al PSOE de Haro: «No se hacen cargo del resultado electoral, que sí que fue la mejor manera de desmarcarse de Laura Rivado y su equipo, perdiendo las elecciones»

El ex secretario general del PSOE en La Rioja, ex diputado socialista y ex consejero del Gobierno de Concha Andreu, contesta a Naiara Heranaéz en su cuenta en la red social `X´ por su desmarque de la gestión del anterior gobierno tripartito en Haro: «El nuevo grupo de concejales solo se hace cargo de lo que pase después del 17 de junio de 2023. Veo que no se hacen cargo del resultado electoral, qué si qué fue la mejor manera de desmarcarse de Laura Rivado y su equipo, perdiendo las elecciones. Y así todo».