PSOE: «Sánchez no ha cedido ante el acoso, las mentiras y los bulos»

La secretaria de Organización del PSOE de La Rioja ha asegurado que Pedro Sánchez “cuenta con el apoyo del Partido Socialista, ya que ha tomado la decisión que esperábamos, para lo que nos hemos movilizado estos días y la que creemos, de manera convencida, es la mejor decisión para España y para su democracia”.

María Marrodán ha afirmado que Pedro Sánchez “no ha cedido ante el acoso, las mentiras y los bulos”. La democracia “ha ganado porque no se ha doblegado ante las formas más antidemocráticas que se han puesto en juego desde hace ya demasiado tiempo”. Marrodán confía en que “lo que ha ocurrido estos días sirva para luchar con fuerza contra la degradación de la vida pública”.

María Marrodán ha dicho que Pedro Sánchez, con su carta, “lo que ha hecho es poner pie en pared y decir que no todo vale y que no podemos seguir por este camino”. La secretaria de Organización ha asegurado que “en muchos ámbitos de la sociedad esa reflexión se ha iniciado en estos días, pero, por desgracia no hemos visto en la derecha de este país ni un ápice de esa reflexión”.