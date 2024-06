El festival Camprovinarte se desarrollará del 22 al 28 de julio

Con este mercado se pretende acercar el arte al mundo rural. Este año el Mercado de Creadores se celebrará en la Plaza de la Iglesia.

A) OBJETIVOS

➢

Mostrar y promocionar la variedad de productos artesanales de la zona como

recurso turístico acercándolos a vecinos y visitantes.

➢

Impulsar y animar a su compra y consumo.

➢

Consolidar este evento para futuras ediciones.

B) CONDICIONES

➢

La organización no se responsabiliza de robos, pérdidas o daños en el producto desde el montaje hasta su finalización.

➢

Cada expositor será el responsable de que sus ventas cumplan con el marco legal vigente.

➢

La organización podrá hacer reportajes fotográficos, de vídeo y radiofónicos durante el mercado con el fin de obtener documentación promocional y hacer difusión del evento.

➢

Cada participante será responsable de montar y desmontar su puesto, así como dejar limpio el espacio cedido.

➢

Deberá contar con toda la documentación en regla.

➢

No se deberá abonar ningún tipo de tasa para la participación en este mercado.

➢

El expositor deberá planificar su stand y traer el material necesario para

acondicionar su espacio. La organización no presta.

➢

Sólo podrán participar en el mercado los expositores seleccionados, no pudiendo traspasar su stand a otros interesados.

➢

No está permitido atornillar, perforar, cortar, pegar o crear algún tipo de modificación permanente en el espacio cedido. En caso de generar algún desperfecto, el expositor deberá asumir los gastos de dicho desperfecto.

C) SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Aquellas personas interesadas en tener un puesto en el mercado de artesanía de Camprovinarte 2024 debe enviar rellenado el formulario al correo electrónico turismocamprovin@gmail.com

En el asunto del correo debe aparecer: Nombre_MercadoCamprovinarte24.

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 30 de junio a las 23:59 horas. No se admitirán solicitudes fuera de plazo.

El hecho de enviar solicitud no garantiza la participación en el mercado, la organización realizará una selección, valorando:

-Las propuestas más innovadoras, originales y creativas.

-Tendrán prioridad aquellos puestos con producción propia (artesanales) y respetuosos con el medioambiente.

-Tener un rango de precios de los productos.

A la hora de escoger las propuestas se procurará que haya la mayor variedad de propuestas posibles, de forma que no haya mucha competencia directa entre los puestos.

El plazo máximo de publicación de la resolución es el 7 de julio.

D) DURACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Y HORARIO

Este año, se pretende extender la autorización de apertura del mercado a sábado y domingo en el horario de 10:00 horas a 15:00 horas los días 27 de julio y 28 de julio. Si por el contrario no hubiese suficientes puestos para los dos días, se mantendrá únicamente el domingo día 28 de julio de 10 horas a 15 horas como único día de apertura del mercado.

En las solicitudes se deberá especificar si se quiere los dos días o únicamente el domingo.

E) STAND O PUESTO

– El expositor deberá planificar su stand y traer el material necesario para acondicionar su espacio.

-No está permitido atornillar, perforar, cortar o pegar la superficie del stand proporcionado.

-Cada expositor aportará sus propios materiales para la construcción de este. La organización no presta elementos ni herramientas.

-Se deberá informar de las medidas del stand a la organización.

-El expositor se compromete a dejar la zona donde se haya situado del mismo modo en el que estaba cuando lo montaron, en caso de no ser así, deberá asumir los gastos ocasionados por los desperfectos o modificaciones.