Ecologistas en Acción de Haro considera excusas los argumentos del Ayuntamiento para no poner en marcha el plan de restauración del río Tirón

El pasado miércoles el Ayuntamiento de Haro anunció en el pleno que no llevará a cabo el proyecto presentado por Ecologistas en Acción “Plan de Naturalización y Restauración Ambiental del río Tirón a su paso por Haro”. El concejal del equipo de Gobierno Rafael García

(PP) argumentó que el ayuntamiento de la localidad no tiene “competencias, disponibilidad de los terrenos ni crédito” para su ejecución.

Ante esta argumentación, Ecologistas en Acción de Haro han mostrado su disconformidad e insisten en la viabilidad del proyecto.

Desde el grupo aseguran que en mismos proyectos llevados a cabo en otras ciudades, los ayuntamientos han sido los promotores o entidades coordinadoras de los planes, por lo que consideran que no es cierto que desde el ayuntamiento de la localidad no tengan competencias.

Buenos ejemplos de ello son Calahorra, Velilla de Cinca, Fraga, Ampuero, Gijón, Oviedo, Écija, Andújar, Gandía, Zaragoza,… y así hasta los 34 ayuntamientos que están restaurando sus ríos mediante los fondos de la última convocatoria.

Por otra parte, los ecologistas comentan que algunos concejales se han excusado afirmando que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) “no nos deja hacer nada”. Desde el grupo explican que lo que la CHE no deja hacer son actuaciones que destruyen el entorno del río afectando negativamente a sus funciones ecológicas y a su conservación. Es más que probable que los planes que el ayuntamiento ha intentado poner en marcha en los últimos años no estaban en sintonía con la conservación del medio ambiente que exigen los marcos europeo y estatal, y que posiblemente éste sea el motivo por el que la CHE no les ha concedido los permisos solicitados. En el caso del plan presentado por Ecologistas en Acción, el colectivo nos cuenta que disponen de un documento emitido por la CHE donde confirman que las acciones contempladas en el proyecto son aceptables y no entran en conflicto con las medidas de conservación y gestión de la cuenca. Por tanto, el proyecto tendría su aprobación, del mismo modo que ya la han tenido otros proyectos similares presentados por Ecologistas en Acción en otras ciudades del estado y que ya están ejecutándose.

En cuanto a que el ayuntamiento no tiene disponibilidad de los terrenos, es equivocado, pues para la realización del plan, previamente se ha realizado un estudio sobre la zona y se han seleccionado aquellos lugares donde el ayuntamiento sí tiene capacidad de actuación. En caso

de que hubiese alguna pequeña excepción, el ayuntamiento podría especificar la parcela concreta para modificar brevemente el plan, por lo que tampoco sería un obstáculo.

Respecto a que no hay presupuesto, los ecologistas reiteran que el 95% del importe estaría cubierto por los fondos europeos Next Generation a través de la Fundación Biodiversidad. El proyecto cumple con todos los requisitos para ser aceptado, pues cómo ya se ha mencionado anteriormente, ya se han presentado con éxito otros proyectos de iguales características en otras ciudades. La subvención se entregaría en plazos sin que el ayuntamiento tenga que adelantar el dinero de las arcas municipales ya que las bases de la convocatoria contemplan el

anticipo de los fondos solicitados (60% al inicio del proyecto y el resto por certificaciones). Cabe recordar que el proyecto suma 224.000€ de los cuales el ayuntamiento solo tendría que poner 11.200€ y el IVA del total.

La disponibilidad de tiempo para presentarlo este año tampoco es un problema ya que los tiempos permiten la planificación. Para comenzar, la convocatoria de la Fundación Biodiversidad se abrirá en breve y el proyecto ya está redactado, listo para ser depositado. Desde que salga la convocatoria hasta que se cierre el plazo de presentación de solicitudes, pasarán unos 60 días.

Además, desde que salga la resolución de la convocatoria hasta que se inicie la ejecución pasará más de un año y hasta dos (la última convocatoria de 2021 se resolvió en 2022). Por citar un ejemplo cercano, en nuestra propia comunidad autónoma, el proyecto “Restauración

fluvial del tramo final del río Cidacos en Calahorra mediante soluciones basadas en la naturaleza” presentado por el Ayuntamiento de Calahorra (actualmente gobernado por el PP) obtuvo el visto bueno en agosto de 2022 con una financiación de 510.317,19 €, y se ha

anunciado su ejecución el 10 de abril de este año 2024. Por ello, insisten en que el Ayuntamiento de Haro tendría tiempo más que suficiente para reorganizar su agenda e incluir en los presupuestos del próximo año la partida que tendría que asumir, siendo ésta del 5% del importe del proyecto más el IVA. Los ecologistas reconocen que se requiere de adaptar la hoja de ruta para aprovechar las ocasiones que van surgiendo. Nada complicado para un ayuntamiento que acaba de empezar y que debe poner en práctica su capacidad planificadora en beneficio de la ciudad, pues los imprevistos son y serán comunes.

¿Pueden Haro y sus vecinos/as permitirse renunciar a los grandes beneficios sociales y ambientales que tendría la mejora del principal espacio natural de la ciudad, con una oportunidad de casi su total financiación y siendo compatible con otras propuestas como el proyecto turístico “Haro, wine, tourism & talent”? Desde Ecologistas en Acción creen que no, y desde aquí instan al equipo de gobierno de la localidad a que reconsidere su decisión. Europa entera avanza hacia la transición ecosocial para garantizar la calidad de vida y el bienestar futuro de las ciudades, y Haro no puede quedarse atrás.