Vidaurre destaca en el primer año de la legislatura los logros conseguidos por el equipo de gobierno, que no tiene asignación económica en el Ayuntamiento y reconoce ahora que la opción de un cuatripartito «presumía ser más práctica»

La edil de VINEA en el Ayuntamiento de Haro, Laura Vidaurre, hace balance del primer año de la legislatura y repasa la trayectoria desde las elecciones locales, con diversas conclusiones:

«Días antes de la fecha y habiendo conseguido con mucho esfuerzo y trabajo, representación, había que ver y valorar los posibles escenarios políticos para decidir lo mejor para Haro y sus ciudadanos, dejando de un lado los intereses personales y partidistas. Cabían dos opciones de gobierno o un tripartito o un cuatripartito, las dos opciones eran factibles pero la segunda presumía ser más práctica. Tras varias conversaciones entre partidos, aposté por el equipo de gobierno formado por 7 concejales del PP, uno de Ciudadanos y 1 de Vinea, consiguiendo así la mayoría.

Y llegaba el momento de negociar el pacto.

Mi interés y el más sonado de la campaña, había sido rebajar el gasto político del Ayuntamiento en beneficio de los jarreros. Mi mayor ilusión era donar mi sueldo al pueblo y así ha sido, no cobrando y dejando mi sueldo en las arcas municipales. Con las dos propuestas, rebajar asignaciones y el sueldo que podía haber cobrado como liberada, los jarreros se han ahorrado alrededor de 50.000 euros. Otro de los puntos que siempre he defendido es el no privilegio a ciertas clases sociales, personas, instituciones o colectivos por el mero hecho de conseguir votos fáciles. Jamás he pedido el voto a cambio de algo. Considero a todos los ciudadanos lo suficientemente responsables como para votar la idea que más les encaje. Para mí todos los jarreros son iguales y deben tener las mismas oportunidades.

Los eventos deben ser abiertos a todos los ciudadanos por igual y no tener privilegios por el simple hecho de estar en política. Actualmente en cada evento hay una invitación para cada concejal considerando que forma parte de su trabajo como representante del consistorio.

Mi exigencia en la negociación fue no recibir retribución económica pero si poder lleva a cabo mi programa y mis ideas tal y como había prometido en campaña, y este es el resumen de lo más significativo:

– Se puso en marcha el autobús licitado por la anterior corporación. Quiero dejar claro que con la licitación no estaba todo el trabajo hecho ya que hubo que rehacer rutas porque era materialmente imposible llevarlo a cabo. Hablamos con los ciudadanos para atender sus necesidades y se consiguió un servicio óptimo y funcionando en un mes.

– Se puso en marcha el tema de la gestión de colonias felinas, referente en la zona, ya que exige gran cantidad de medios económicos y sobre todo humanos.

– En cuanto a Juventud hemos diseñado un programa completo anual, que me gustaría que se quedase instaurando, incluso ampliado para los próximos años.

– Hemos llevado a cabo las obras de los aseos de la estación de autobuses que están a punto de finalizar. Y sobre todo se ha gestionado la devolución de los baños portátiles contratados por la anterior corporación que ha supuesto un ahorro a los jarreros de 40.000 euros.

– En cuanto a transporte, dentro de las escasas competencias que tiene el Ayuntamiento, he hablado en varias ocasiones con las Consejería para la mejora del transporte interurbano. Además vamos a seguir ofreciendo el Bus Joven a fiestas de los pueblos y este año lanzamos un nuevo servicio que se denomina OCIOBUS que abrirá el abanico de actividades para todos tipo de públicos. Habrá dos expediciones para pasar el día en la playa en el mes de julio.

– En cuanto a la atención al ciudadano, creo y que así me lo transmite la ciudadanía, se siente escuchada y que sus sugerencias son valoradas para entre todos poder mejorar la calidad de vida de nuestros entorno. El ciudadano se tiene que sentir parte del pueblo y que sus impuestos hacen posible que pueda haber servicios y que por eso debe ser la pieza fundamental de la gestión municipal. Yo cómo concejala me considero exclusivamente una representante del ciudadano, que debe estar al servicio del mismo para que todo funcione mejor.

Además en septiembre se va a celebrar la feria de las Asociaciones donde el voluntariado de esta ciudad, que es mucho, va a poder dar visibilidad de la gran labor que hacen, haciendo que disfrutemos de numerosas actividades a lo largo del año.

Queda mucho trabajo por hacer, para eso tendré que seguir luchando como este primer año. Me gustaría cambiar muchas cosas pero por diversas razones no es nada fácil, pero lo voy seguir intentando.

Lo que tengo claro es que el secreto es la optimización de recursos materiales, económicos y humanos para poder dar mejores servicios, bajar impuestos y ser más competitivos.

En cuanto a la política, sigo pensando lo mismo que pensaba desde fuera, hay mucho interés y mucha ideología, dejando de lado lo realmente importante. Mientras no haya movimientos sociales libres que luchen por ella, será difícil conseguir la libertad y la prosperidad.

Mi función es seguir luchando por la buena gestión, la libertad, las tradiciones, la verdad y la transparencia, consiguiendo así mantener viva la esencia de esta ciudad que me acogió tan maravillosamente hace años y que por ello tengo una deuda pendiente que espero saldarla con creces en estos 4 años.

Por último aprovechar de mi parte y de todo mi equipo de Vinea Haro, para felicitar a todos los jarreros las fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro, ya que no lo haremos por medios de comunicación como la mayoría de partidos, ante la falta de recursos económicos ( no queremos ninguna asignación del Ayuntamiento). La honradez y el trabajo bien hecho es nuestra única publicidad y el trato directo con el ciudadano nuestra bandera, así que espero poder felicitaros las fiestas en persona, mientras las calles vibran de emoción, de alegría y de diversión para todos. FELICES FIESTAS 2024!!!».