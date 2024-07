Raúl Riaño pone en valor el trabajo que llevan a cabo para restaurar las murallas calceatenses «un problema de decenas de años que por fin se va a solucionar, es un objetivo personal»

El alcalde de Santo Domingo informa de que «ha mantenido una reunión con representantes de la comisión de las murallas para mantener la comunicación a la que se había comprometido en la primera reunión celebrada, así como para informar de los avances que se han ido produciendo, en ella se les ha puesto al día sobre los escritos remitidos a la Consejería y al Ministerio así como la intención firme y concisa de continuar peleando por rehabilitar y restaurar el recinto amurallado en su totalidad».

Riaño ha señalado que “quiero agradecer, en primer lugar, la predisposición de la comisión para acudir a la reunión a la que les he convocado, mostrando así su compromiso con el proyecto y el apoyo y respaldo a los pasos que este ayuntamiento está dando en ese sentido.

En esta reunión he querido poner en valor el trabajo ingente de esta administración por poner solución a un problema de muchas decenas de años que por fin se va a solucionar de manera concisa y decidida, es un objetivo personal, rozando la obsesión, de este alcalde así como la del equipo de gobierno el trabajar en la restauración de este bien cultural que supondrá una vez finalizado una oferta cultural y turística para nuestra ciudad que supondrá un antes y un después en Santo Domingo de la Calzada. No pararemos hasta conseguir nuestro objetivo que no es otro, repito, que restaurar y rehabilitar el recinto amurallado.

También quiero agradecer a la Comunidad Autónoma de La Rioja el compromiso que está demostrando con este proyecto, al consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, así como al director general de cultura, Roberto Iturriaga, con los que estoy en contacto sobre este tema casi a diario, sin su ayuda este camino sería mucho más difícil de andar”.