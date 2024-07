OPINIÓN | «Es un buen momento para valorar a todas las personas brillantes que tenemos cerca y que hacen de Haro un lugar conocido»

El pasado domingo 7 de julio TVE emitió el programa «Versión Española» que está consagrado a difundir el cine español. Ese día se ofreció un programa especial dedicado a la entrega de premios de los mejores cortometrajes: películas de corta duración pero no por ello menos brillantes, al igual que un pincho con su palillo recrea un plato de alta cocina en miniatura.

El programa, que os recomiendo por la calidad de los cortos, puede verse en la web de RTVE Play en esta dirección: https://www.rtve.es/play/videos/version-espanola/especial-concurso-cortos-presentacion/16177628/

Hasta aquí casi nada nuevo bajo el sol, pero al entregarse los premios a la mejor interpretación femenina y masculina a los actores (niños) Alicia Hidalgo Álvarez y Antonio Fernández Gabarre, surgió una grata e inesperada sorpresa. El trofeo oficial consiste en una reproducción de la «Navaja de Buñuel» que recuerda la utilizada en esa impactante escena, nada recomendable para personas sensibles, de la película Un perro andaluz. Pero el momento más notable que ha inspirado este escrito fue cuando los niños-actores fueron obsequiados con sus retratos pintados por nuestro querido José Uriszar. Dos acuarelas preciosas que podéis ver en las fotos que se incluyen aquí y que además provocaron gran sorpresa y regocijo a los galardonados. Y esa emoción al verse retratados la podéis comprobar en los minutos 18’16” y 35´03”.

La verdad es que me alegré mucho de que las obras de José fueran elegidas para regalo de un premio de bastante importancia y difusión para la cultura. Su larga trayectoria artística le avala para llegar al olimpo de un programa cultural en la tele, que no suele prodigarse mucho en hacerse eco de estas facetas artísticas y de esta forma ser conocido y admirado por muchas más personas. Nacer en un pueblo concreto no creo que sea motivo de orgullo pues es puro fruto del azar. Pero sentirse orgullosas de las personas que conviven en tu pueblo1 y que pasean su nombre por otros pueblos lejanos sí que es motivo de alegría. Sobre todo si esas personas aportan, colaboran, embellecen, ayudan, entretienen, pintan, divulgan, escriben, emiten, tallan, producen, atienden, enseñan o alegran las calles con música. Estoy seguro de que podéis poner nombre y apellido a cada una de las personas que nos representan es esas labores.

Hoy, igual algo eclipsado por la pasión futbolera que nos invade, es un buen momento para valorar a todas las personas brillantes que tenemos cerca y que hacen de Haro un lugar conocido y donde ya no es necesario decir: soy de Haro, de Haro con hache. Si, del pueblo donde nació el director del equipo que posiblemente el domingo nos haga campeones, pero donde también disfrutamos de artistas como José Uriszar, que pinta acuarelas donde los reflejos del agua se revelan como si ya estuviera bendecida. Seguro que hay otros muchos artistas que se merecen el mismo reconocimiento, pero hoy le ha tocado al “Uriszar”, que salió el domingo en la tele y donde dijeron que además de pintar muy bien era riojano, jarrero (de adopción) y briguense2 de nacimiento. Enhorabuena y que sigamos disfrutándolo muchos años.

1 Small Town (John Mellencamp): https://www.youtube.com/watch?v=0CVLVaBECuc

2 Briguense: dícese del nacido en el bonito pueblo de Briñas.

Fdo.: Carlos Anzuela