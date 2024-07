OPINIÓN: “Día de las víctimas del Franquismo”

Queremos hoy recordar a los represa liados, a sus mujeres y a sus hijos, que fueron unos asesinados y otros castigados por el Franquismo tras un “golpe militar” realizado contra una “República legal y legítima”. De acuerdo con la Ley de Memoria Histórica aprobada en el Parlamento de La Rioja queremos celebrar este recuerdo.

Gracias a las investigaciones realizadas por investigadores como Francisco Bermejo conocemos el hecho de que militares golpistas, enviados por Mola desde Pamplona, junto con “Guardias Civiles” y grupos de carlistas y falangistas locales fueron los autores de esta matanza. El mismo Mola, explícitamente, envió estas ordenes “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta. Serán encarcelados todos los directivos de los Partidos Políticos, Sociedades o Sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos”. Tenemos constancia, gracias a los trabajos de Bermejo y de Jesús Vicente Aguirre, de que dichas atrocidades afectaron al menos a ciento tres localidades de un total de 183 en La Rioja. Logroño, Calahorra, Alfaro, Haro, Nájera y otras muchas fueron testigos de las temidas “sacas”. En los últimos diez días de julio, en agosto y en septiembre se “paseó” a numerosos “no adictos al Golpe”. Desde los 13 a los 84 años muchos fueron los asesinados. Cierto es que en muchas localidades los “párrocos” detuvieron o al menos intentaron parar estos crímenes, pero una gran parte de la estructura eclesial participó entusiastamente en el proceso. En la ciudad de Logroño, que conozcamos, 286 fueron fusilados o fusiladas (al menos 42 mujeres en 14 poblaciones; y, en Haro 64 ciudadanos o ciudadanas. Miembros de Izquierda Republicana, comunistas, cenetistas, socialistas o sindicalistas de UGT fueron los primeros en “ser pasados por las armas”. También se “fusiló” a funcionarios municipales y maestros o maestras; y, a otros se les rep resalió. Tal como afirmo, la situación específica de Haro no fue mejor. Su papel estratégico como núcleo de comunicación y como corredor al País Vasco hizo que los “golpistas” se ensañaran con la población. Militares enviados por Mola con órdenes explicitas participaron en el tratamiento de la ciudad. Contra el mito de las “rencillas familiares” hoy está demostrado el hecho de que la represión tuvo siempre motivaciones políticas. El convento de San Agustín sirvió de cárcel y las tapias del Cementerio hicieron el papel de “paredón de fusilamiento” para muchos de los detenidos. Como ya he citado funcionarios municipales, maestros y maestras de escuelas y profesores del Instituto Cosio fueron asesinados o expedientados y apartados de sus funciones. El mismo Cosio, el jarrero más conocido de su época” pasó a ingresar en el grupo de los “enemigos de España”.

Por todo ello hoy, 22 de julio, de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica de nuestra Comunidad Autónoma, nos juntamos para recordar y prestar homenaje a estos hombres y mujeres, y a sus parejas y a sus hijos, que sufrieron este “Golpe de Estado asesino”. De la misma manera rechazamos participar en ese “burdo intento” del actual Gobierno de La Rioja de desvirtuar el significado de este Día de la Memoria con un “sucedáneo” que quiere denominar “de Recuerdo y de Concordia” que no hace sino deshonrar el recuerdo de aquellos represaliados utilizando un término que únicamente ultraja a los que lo padecieron.

Julio Martínez Flórez

Secretario del P.C.E. en Haro y secretario político de La Rioja.