OPINIÓN | En doscientas palabras (XIV)

En años pretéritos era normal que por las calles del pueblo vagabundearan algunas que otras decenas de chuchos pulgosos, sarnosos, cojos, tuertos, en fin había para elegir. Comían como podían, principalmente dando bocados a desperdicios o bolsas de basura con algún resto de manduca para llevarse a la boca. Sanidad estatal con buen criterio decidió que era un peligro para la salud, propagaban la rabia, los quistes hidatídicos y multitud de enfermedades. Con una idea continuada, serena y machacona acabaron con el problema de los perros vagabundos.

El tema de los gatos ferales está disparado en núcleos urbanos. El animal maniático, huidizo, arisco, indómito y hasta misterioso está creando problemas de toda índole, desde la salubridad a la biodiversidad. Los ayuntamientos son los responsables civiles, debiendo capturarlos, identificarlos, castrarlos y vacunarlos.

No es elegante, no dan buena imagen ver cÓmo se adueñan de calles, solares y espacios comunes, es incómodo. Si se logró el control de los perros, debería hacerse también con los gatos, por limpieza, por salud, por imagen, eliminando gastos innecesarios a las arcas municipales. No entiendo la actitud de animalistas que defienden la continuidad de la situación.

Equilicuá, hay que poner fin al problema de una vez.

Vizconde del Moro.