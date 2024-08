Laura Vidaurre: «Yo no intento desestabilizar al equipo de gobierno y ni mucho menos no dejar que prospere Haro»

La concejala de VINEA en el Ayuntamiento de Haro, miembro del tripartito, que se abstuvo en dos ocasiones en el último pleno municipal, apartándose del voto a favor de sus socios de gobierno, en redes sociales señala que:

«Respecto a la gente que está tan indignada con mi abstención en el Pleno y que me acusan de no mirar por la prosperidad de Haro decirles que yo no intento desestabilizar al equipo de gobierno ni mucho menos no dejar que prospere la ciudad, al contrario, me he abstenido por querer hacer más. En el mismo pleno hubo muchos más puntos y los apoyé sin problema.

Dar tanto bombo a esto me parece remitirse a la política de siempre, y no a la de admitir que en la diversidad de opiniones está la riqueza de pensamiento y de gestión. Nuestra campaña se basó en que no éramos políticos y veníamos a cambiar las cosas. Creo que seguimos en la misma línea, intentando que se gestione desde la responsabilidad para que el pueblo prospere, y el ciudadano de Haro también sin diferenciaciones, hay gente que esto lo valora y lo entiende y otra no, para gustos están los colores!!».