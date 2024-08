El PSOE de Haro critica al equipo de gobierno municipal por no informarles de los horarios de la Regata de Globos Aerostáticos

Los socialistas jarreros dicen que «en este equipo de gobierno falta comunicación y transparencia».

En una nota de prensa, desde el PSOE de Haro señalan que «una vez más nos enteramos por los medios de comunicación y por las redes sociales de horarios y como se desarrollaría el evento».

En una comisión anterior «desde el grupo municipal socialista preguntamos si tenían información acerca de la regata para este año, nos confirmaron que, si se iba a realizar y las fechas, pero nada más allá.

Las comisiones informativas son el único órgano donde se nos debe informar de todo lo que se está llevando a cabo, de lo que va a ocurrir, de lo importante y es más donde nosotros como oposición, hacer nuestro trabajo y llevar nuestras preguntas, así como las preguntas de todos los ciudadanos que nos paran por la calle y nos transmiten sus inquietudes.

En la última comisión informativa de Turismo, Industria y Hacienda celebrada el pasado 14 de agosto, el concejal responsable de área Rafael García no nos informó del evento que se realizaba esa misma semana, ni cómo, dónde ni el desarrollo del mismo, algo que creemos que es de interés e importancia, un evento internacional donde el Ayuntamiento de Haro fue el máximo patrocinador y además de no informarnos, no fuimos convocados al evento, ni a recibir a los participantes, algo que nos hubiera gustado acudir como en ediciones anteriores, así como a la entrega de premios, que asistimos porque lo leímos en prensa y nos presentamos, a pesar de no ser invitados.

Entendemos que, como equipo de gobierno, ellos gestionan como quieren, pero no nos olvidemos que antes que políticos somos personas, que estamos aquí porque queremos trabajar por hacer un Haro mejor para todos.

Desde el PSOE de Haro, siempre hemos tendido la mano al equipo de gobierno, y ojo, lo seguiremos haciendo, estamos siempre dispuestos a ayudar en todo tipo de evento, fiestas locales, cualquier acción o proyecto que sea bien para nuestra ciudad, pero no nos olvidemos que la corporación municipal está formada por 17 concejales, 6 de nosotros del grupo municipal socialista, 6 personas que representamos a las 1.618 personas que el pasado 28 de mayo confiaron en nosotros para representar en este ayuntamiento al PSOE en Haro y que queremos trabajar para que Haro avance».