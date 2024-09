OPINIÓN | En doscientas palabras (XXIII)

Disponía de noticias que con el tiempo, gustase o no, trabajaríamos de cajero o cajera de supermercado sin darnos de alta en la seguridad social, sin ser retribuidos y sin formación. Los gilipollas, que suelen estar bien alimentados con buen lustre, están mudos en el vicio arbitrario de trabajar gratis. Los sindicatos, campeones mundiales de atragantarse de langostinos sin miramiento hasta convulsionar, lo bendicen callando. Empezamos por auto servirnos combustibles en gasolineras, sin conocer los riesgos laborales. En los bancos a usar los cajeros, haciendo nosotros mismos las gestiones y hasta teniendo que pagarles. Todo ello por el morro. Me niego, no contribuiré en el futuro a mas amortizaciones de puestos de trabajo por la jeta. No y no. Cambiaré de establecimientos.

La próxima será servirnos nosotros en tascas, pegando la lengua a una pantalla, obligándonos a pasar la fregona al concluir. Claves informáticas para ir al Moro, escarbar con la morisca para coger escarolas, pasando la Visa entre las nalgas de la madre que los parió.

Por si fuera poco, no puedes flojear, tampoco echar un pito, quien viene detrás azuza, ¡qué seas rápido! Tampoco en la tarea puedes ir al retrete, ni puedes charlar. Exigen eficiencia, ¡Somos equipo, vamos!

Vizconde del Moro.