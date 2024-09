El Davos Español de la Tecnología se celebrará en octubre en Ezcaray

La Consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja, Belinda León junto al decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja han intervenido en la presentación del I Congreso Ezcaray Tech que se celebrará el próximo 17 de octubre en la localidad riojana de Ezcaray.

Se ha presentado en la sede del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja en Logroño una de las citas de este otoño no solo en La Rioja sino en el Valle del Ebro: el Ezcaray Tech for Future, un “congreso que supone una gran oportunidad para fomentar el desarrollo de un turismo sostenible y conseguir una automatización de los procesos clave en un municipio a través de la tecnología.”, como afirma uno de los co-organizadores, Iñigo Zubizarreta.

El acto ha sido presidido por la Consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja, Belinda León que ha destacado que “todos los grandes proyectos, y este lo es, siempre empiezan en un colegio de ingenieros industriales con los visados, por eso es importante hacer la presentacion aquí en el Colegio”.

Belinda León ha destacado que Ezcaray Tech for Future, “es un congreso muy interesante para La Rioja sobre todo porque se consigue colaborar y conjugar iniciativa pública y privada y , además, se conjugan muchos elementos que desde el Gobierno de La Rioja son elemento clave para desarrollar políticas como la innovación, el turismo sostenible, la cohesión territorial, el emprendimiento y por supuesto era después el reto de la despoblación”.

En la presentación de este evento que pretende ser una especie de “Davos español de la Tecnología”, como ha afirmado el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, Salvador M. Galve.

Galve ha enmarcado este Congreso dentro de “los grandes retos de la Unión Europea: las tres “d”: descarbonizar, digitalizar y deslocalizar. Por eso tenemos que aprovechar este gran proyecto apoyándonos en la digitalización para deslocalizar y vertebrar los territorios, un reto importantísimo para el Colegio de Ingenieros y para todos los que estamos organizando este evento donde queremos de alguna manera responder al Gobierno de la de La Rioja para hacer una Rioja más grande.

PONENTES DE PRIMERA DIVISIÓN

El programa del Congreso que se celebrará el 17 de Octubre 2024 en el Teatro Real de Ezcaray y que tendrá como ponentes entre otros a Eduard Samá de Amazon Web Services, Álvaro Portela de Grupo Vocento, Florent Blannwarth de Blablacar, José Moisés Martín, director general del CDTI, Antonio López de Ávila, director de innovación, educación e inversión del UN Turismo o David Tomás, director general de Ciberclick.

Como ha comentado uno de los organizadores, Iñigo Zubizarreta: “Hay dos partes diferenciadas, una de emprendeduría: Durante el transcurso de la mañana, las ponencias estarán relacionadas sobre emprendeduría y desarrollo de negocio en entornos rurales y tendremos la suerte de tener ponentes de envergadura como Eduard Samà de Amazon Web Services, Álvaro Portela de Grupo Vocento y Florent Blannwarth de Blablacar por ejemplo. Igualmente, las ponencias y las mesas redondas se compondrán de compañías públicas y privadas de entorno regional y nacional, como ADER, Aresol”.

En la parte del turismo sostenible, “las ponencias y mesas redondas de la tarde están orientadas más a turismo sostenible en entorno rural. La selección del sector del turismo viene por la economía principal de Ezcaray y con ello, ver las posibilidades reales que existen de aplicar tecnología en un sector tan importante en el municipio, en La Rioja y en el territorio nacional. Durante la tarde, los ponentes siguen la misma tónica de la mañana y los expositores son de la misma calidad como de la mañana. Los ponentes de la tarde son por José Moisés Martín, el director general del CDTI, Antonio López de Ávila, que es director de innovación, educación e inversión de UN Turismo y David Tomás, el director general de Ciberclick, por ejemplo. Además de estos ponentes excepcionales, tendremos como ponentes de las compañías de sDI, Arsys, Vicomtech”, ha destacado Zubizarreta.

CÓMO INSCRIBIRSE

“El Ezcaray Tech For Future se presenta como una oportunidad clave para posicionar a Ezcaray y a la región de La Rioja como un polo de atracción para emprendedores y nómadas digitales. Nuestro objetivo es fomentar el intercambio de conocimiento e innovación, potenciando el desarrollo rural y la digitalización de nuestros territorios. Este congreso busca no solo inspirar, sino también conectar a diferentes actores del ecosistema tecnológico y empresarial, brindando una plataforma única para la creación de proyectos innovadores y colaboraciones a largo plazo», ha explicado Pablo Gómez, socio fundador de dMillennial Rural Projects, entidad organizadora del evento. “Para asistir al Ezcaray Tech For Future, los interesados deben conseguir sus invitaciones a través de la plataforma CityLok, facilitada por SDi uno de los patrocinadores principales del congreso, junto con entidades como Gobierno de La Rioja (EmprendeRioja), Arsys, y Aresol. Estos patrocinadores han sido fundamentales para hacer realidad este evento, que promete ser un referente en la innovación rural y tecnológica de la región.”

Además habrá representación en las ponencias de empresas como ADER, Aresol, sDI, Arsys o Vicomtech y por supuesto del Ayuntamiento de Ezcaray.

Manuel Juárez, presidente de la Delegación del Colegio en La Rioja ha ejercido de maestro de ceremonias durante la presentación.

Durante la presentación, el ingeniero industrial Adán Piñero ha impartido una breve charla titulada “Como las nuevas tecnologías transforman a la sociedad”.